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Представлен AGTZ Twin Tail - очень дорогой спорткар-трансформер

Представлен AGTZ Twin Tail - очень дорогой спорткар-трансформер

Автор:
28 февраля 2024 17:12
Сообщество : Автомир
Метки: AGTZ   Alpine A110   Alpine A220   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   тюнинг   
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Ателье Zagato представило новую работу, созданную совместно с фирмой La Squadra, — купе AGTZ Twin Tail. Проект базируется на купе Alpine A110 и отсылает к необычному лемановскому прототипу Alpine A220 конца 1960-х. Прямым намёком на родственную связь служит необычная функция AGTZ Twin Tail: задний бампер спорткара выполнен частично съёмным.
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Метки: AGTZ   Alpine A110   Alpine A220   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   спорткар   тюнинг   
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2  комментария
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59k
turyst Час назад
Пристяжная жопа, это теперь "трансформер"?
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6k
Трям 19 минут назад
Страшнее чем моя жизнь!
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