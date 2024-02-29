Мерседес отзывает кроссоверы из-за глохнущих двигателей и отламывающихся педалей

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Сразу два отзыва готовит Mercedes-Benz в Северной Америке. Первая кампания касается Mercedes-Benz GLE 2024 модельного года в версиях GLE 350, GLE 450 и AMG GLE 53. Загвоздка кроется в некачественной сварке педального узла. Отломиться может как педаль тормоза, так и акселератора, что несёт достаточно серьёзный риск на дороге.
Mercedes-Benz GLE
Другая проблема имеет не механический, а программный характер и затрагивает не только GLE 450, но и GLS 450 2020–2023 годов, укомплектованные 6-цилиндровыми моторами с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Таковых набралось довольно много, свыше 105 тыс. авто.
После появления первых случаев сбоя работы трансмиссии в марте 2022 года было начато внутрикорпоративное расследование. Как оказалось, неполадка возникает только в очень специфичных обстоятельствах: во время переключения с седьмой на шестую передачу при условии низкой температуры трансмиссионной жидкости и попытки стартёр-генератора запустить процесс рекуперации. В этих условиях мотор может заглохнуть, а его повторный запуск осложнён. Очевидно, что при движении в потоке внезапная остановка автомобиля может быть опасной.
После появления первых случаев сбоя работы трансмиссии в марте 2022 года было начато внутрикорпоративное расследование. Как оказалось, неполадка возникает только в очень специфичных обстоятельствах: во время переключения с седьмой на шестую передачу при условии низкой температуры трансмиссионной жидкости и попытки стартёр-генератора запустить процесс рекуперации. В этих условиях мотор может заглохнуть, а его повторный запуск осложнён. Очевидно, что при движении в потоке внезапная остановка автомобиля может быть опасной.
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В эту эфективного менеждмента в идеале передвигатся на том, что можно содчинить на коленке и с помощью синей изоленты.
Вы где-нить сегодня видели синюю изоленту на мерсах? просто потому, что она там - как мёртвому припарка...