Мерседес отзывает кроссоверы из-за глохнущих двигателей и отламывающихся педалей

Другая проблема имеет не механический, а программный характер и затрагивает не только GLE 450, но и GLS 450 2020–2023 годов, укомплектованные 6-цилиндровыми моторами с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Таковых набралось довольно много, свыше 105 тыс. авто.



После появления первых случаев сбоя работы трансмиссии в марте 2022 года было начато внутрикорпоративное расследование. Как оказалось, неполадка возникает только в очень специфичных обстоятельствах: во время переключения с седьмой на шестую передачу при условии низкой температуры трансмиссионной жидкости и попытки стартёр-генератора запустить процесс рекуперации. В этих условиях мотор может заглохнуть, а его повторный запуск осложнён. Очевидно, что при движении в потоке внезапная остановка автомобиля может быть опасной.