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Мерседес отзывает кроссоверы из-за глохнущих двигателей и отламывающихся педалей

Мерседес отзывает кроссоверы из-за глохнущих двигателей и отламывающихся педалей

Автор:
29 февраля 2024 14:18
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   отзыв   
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Сразу два отзыва готовит Mercedes-Benz в Северной Америке. Первая кампания касается Mercedes-Benz GLE 2024 модельного года в версиях GLE 350, GLE 450 и AMG GLE 53. Загвоздка кроется в некачественной сварке педального узла. Отломиться может как педаль тормоза, так и акселератора, что несёт достаточно серьёзный риск на дороге.

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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   брак   машина   отзыв   
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8  комментариев
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96k
Доктор Джонс Час назад
А недавно хейтили Джили Монжаро, что у автомобиля в морозы педаль газа отваливается...
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760
Олег Мещеряков 4 минуты назад
хех, но гавно все равно Китайские автомобили правда же?)))))
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4k
ProstoBoBka 55 минут назад
Сослана из tsd жалко тут нет... Хоть он только по Китайцам!
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8k
Alex 2 часа назад
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54k
Андрей 2 часа назад
Фишкяне, у кого из вас в штатах есть Mercedes-Benz GLE?
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