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Мотоциклист был не виноват

Мотоциклист был не виноват

Автор:
01 марта 2024 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Малайзия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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Два видео из Муара, Малайзия - само ДТП и последствия. Водитель на автомобиле Тойота Виос при попытке обогнать грузовик и автомобиль с видеорегистратором столкнулся на встречной полосе с мотоциклистом. Удар был такой силы, что мотоциклиста подбросило на несколько метров вверх. Он погиб на месте аварии.
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Метки: Видео   ДТП   Малайзия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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Daggers D. 6 минут назад
Мотоциклист был прав!
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