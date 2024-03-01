Мотоциклист был не виноват

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Два видео из Муара, Малайзия - само ДТП и последствия. Водитель на автомобиле Тойота Виос при попытке обогнать грузовик и автомобиль с видеорегистратором столкнулся на встречной полосе с мотоциклистом. Удар был такой силы, что мотоциклиста подбросило на несколько метров вверх. Он погиб на месте аварии.
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