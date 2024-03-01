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Летел на красный и сбил пешехода

Летел на красный и сбил пешехода

Автор:
01 марта 2024 10:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Мурманске на улице Копытова водитель автомобиля Дэу сбил женщину-пешехода, которая перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения. Её доставили в медицинское учреждение.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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11  комментариев
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491
А П Час назад
Причем тут "перебегала" ? если водиле красный горел.
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3k
Yàlìshān dà Полчаса назад
Успели все. Достигли цели. Одному сидеть. Другой лежать в постели.
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21k
Александр 2 часа назад
Сейчас начнётся цирк с конями, обвиняя бабу за то что бежала, главная причина ДТП
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Сказочный долбайоб
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106
Dima 2 часа назад
Водила конечно муд@к, это понятно! Но вот так бежать и тупо смотреть вперёд, это какой-же отбитой надо быть! Не донесли видимо родители, что зеленый цвет, ещё не значит, что не надо по сторонам смотреть!
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106
Dima Игорь Час назад
А может - в профиль, от куда ты знаешь?)
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106
Dima Андерсен 9 минут назад
Нет, достаточно перед началом движения по переходу посмотреть в обе стороны!
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