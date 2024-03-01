Летел на красный и сбил пешехода

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В Мурманске на улице Копытова водитель автомобиля Дэу сбил женщину-пешехода, которая перебегала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения. Её доставили в медицинское учреждение.
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