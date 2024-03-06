Второй день рождения у пешеходов

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Видео из Тирасполя, дата на видеорегистраторе сбита. Водитель автомобиля Фольксваген Пассат при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю и устроил ДТП.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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