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Второй день рождения у пешеходов

Второй день рождения у пешеходов

Автор:
06 марта 2024 09:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео из Тирасполя, дата на видеорегистраторе сбита. Водитель автомобиля Фольксваген Пассат при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю и устроил ДТП.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Karelian 50 минут назад
А белый то зачем остановился? Все бы и проехали.
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