"Где моя тачка, чувак?"

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В Норильске снегоуборщик одну машину закопал, а другую заблокировал во дворе дома. Владельцы автомобилей были заранее предупреждены о планируемых работах, но все просьбы проигнорировали.
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ну таки ибонейух!!!