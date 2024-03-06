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"Где моя тачка, чувак?"

"Где моя тачка, чувак?"

Автор:
06 марта 2024 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Норильск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   сугроб   
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В Норильске снегоуборщик одну машину закопал, а другую заблокировал во дворе дома. Владельцы автомобилей были заранее предупреждены о планируемых работах, но все просьбы проигнорировали.
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Метки: Видео   ДТП   Норильск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   сугроб   
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5k
Egoro Час назад
Только так и надо этих -мат- лечить.
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60k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
дорогу почистили ?! но закопали тачки? их же предупредили ? тогда какие претензии ?
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21k
Shtoppi 48 минут назад
«Владельцы автомобилей были заранее предупреждены о планируемых работах, но все просьбы проигнорировали.»
--------
ну таки ибонейух!!!
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