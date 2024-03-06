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Сам себе злобный Буратино

Сам себе злобный Буратино

Автор:
06 марта 2024 08:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Петрозаводске водитель отечественного автомобиля вместо того, чтобы остановиться на запрещающий сигнал светофора решил проскочить перекрёсток и закономерно попал в ДТП с внедорожником Мерседес.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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11k
МихА 2 часа назад
наркоман штоле сцука?
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Сергей 42 минуты назад
Как в крутом боевике, перед остросюжетной сценой пролетает голубь...
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5k
dangora 46 минут назад
Кстати, на момент столкновения светофоры во все стороны горели красным. Почему так? Что за режим такой? Или в этот момент должны были только пешеходы переходить через обе улицы?
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4k
ProstoBoBka Час назад
0:01 загорается желтый, 0:04 горит красный! "Четким пацам" пофиг, едем на все бабки! Водятел тупой!
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6k
Харон ( Χάρων) Час назад
Так он не один такой, похоже.
Там многие вслед за ним тронулись.
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