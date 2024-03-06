Сам себе злобный Буратино

1582
1
1
В Петрозаводске водитель отечественного автомобиля вместо того, чтобы остановиться на запрещающий сигнал светофора решил проскочить перекрёсток и закономерно попал в ДТП с внедорожником Мерседес.
Ссылки по теме:
- Наехал на люк и сильно повредил автомобиль
- Решил искать удачу на встречной полосе
- Летел быстрее своего ангела-хранителя
- Момент жёсткого столкновения Porsche и OMODA в Кемерове
- Плохо закреплённые бетонные плиты стали причиной смертельного ДТП
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
Там красный для полосы, где мерс, с самого начала ролика и до самого конца горел. 26 секунд. Не вяжется. Может на дороге, где мерс был, с обратной стороны зеленый загорелся? Типа однополосного движения? Опять таки со встречной полосы трактор и легковушки не двинулись, все стояли.
Там многие вслед за ним тронулись.