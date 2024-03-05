Куда-то очень торопились

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ДТП произошло на 12 километре трассы Новокузнецк — Кемерово. Волга столкнулась с двигавшимся в попутном направлении внедорожником. О пострадавших не сообщается. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора очевидца.
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