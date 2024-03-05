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Куда-то очень торопились

Куда-то очень торопились

Автор:
05 марта 2024 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло на 12 километре трассы Новокузнецк — Кемерово. Волга столкнулась с двигавшимся в попутном направлении внедорожником. О пострадавших не сообщается. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора очевидца.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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15  комментариев
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35k
Teodor 2 часа назад
Каким дебилом надо быть, чтобы на "классике" так гнать в таких дорожных условиях...
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11k
Billi_Bons 19 минут назад
Главное правило езды по зимней дороге - дави на газ до талого.
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11k
BarOb 22 минуты назад
Тут все мудаки, автор в меньшей степени
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424
сергей миронов Полчаса назад
Куда они все так торопятся? К Аману Тулееву на прием?
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663
povelitel3d Полчаса назад
Там 2 дебила, это автор видео, который активно маневрирует на зимней дороге и водитель "Жигулей", который гнался за автором видео и не отреагировал на торможение.
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3k
Semёn 47 минут назад
Жаль фото нет результата, очень интересно как Додж выдержал пинок, на сколько сущетвенное повреждение... волжанка на минутку не картонная, могла нармально так подгадить...
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26k
Сибиряк Час назад
Волгу на такой дороге остановить нереально, нет абс, не впереди идущему так в занос с переворотом ушёл бы. Без башки на ней зимой вообще лучше не ездить!
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Ох, баржа зимой на трассе на скорости не очень хорошо управляется. А тут натворил делов. Не знаю. Тут на полном приводе едешь осторожно, а зимой вдвойне. Но гонщики всегда найдутся, как и дебилы с их "бывает" и "не зарекайся".
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1k
Angelpro 2 часа назад
как говорится "у них там своя атмосфера"
слева, справа...
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