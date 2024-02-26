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Ford Super Duty превратили в военный броневик для дорог общего пользования

Ford Super Duty превратили в военный броневик для дорог общего пользования

Автор:
26 февраля 2024 13:23
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   броневик   внедорожник   машина   тюнинг   
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Американская компания Goat Tactical представила свой новый проект Atlas — армейский броневик, доступный к заказу гражданским лицам и способный выезжать на дороги общего пользования. Автомобиль защищён от атак из ручного стрелкового оружия, а модифицированная платформа Ford Super Duty гарантирует повышенную проходимость. В аскетичной базовой версии Goat Atlas обойдётся в 395 000 долларов (36,7 миллиона рублей).
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Метки: Ford   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   броневик   внедорожник   машина   тюнинг   
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6  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Выглядит превосходно, очень круто
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3k
Сергей Викторович 20 минут назад
накуа?
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
Пусть хохлам продают, из 74 нормально шиться будет. Продавайте по-блату - больше шишек смертинков будет :-0
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21k
Александр 2 часа назад
Для понторезов то что надо, выехать пару раз в месяц потешить своё ЧСВ
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Добрый Бабайка

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