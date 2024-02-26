Ford Super Duty превратили в военный броневик для дорог общего пользования

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Американская компания Goat Tactical представила свой новый проект Atlas — армейский броневик, доступный к заказу гражданским лицам и способный выезжать на дороги общего пользования. Автомобиль защищён от атак из ручного стрелкового оружия, а модифицированная платформа Ford Super Duty гарантирует повышенную проходимость. В аскетичной базовой версии Goat Atlas обойдётся в 395 000 долларов (36,7 миллиона рублей).
По умолчанию Goat Atlas бронирован по классу B6 с апгрейдом за доплату до уровня B7. В этом случае внедорожник устоит перед оружием 50-го калибра и ручными гранатами. Предусмотрены амбразуры для ведения ответного огня, остекление толщиной до 75 мм и люк в крыше, который опционально можно заменить пулемётной турелью (без пулемёта).
Также среди дополнительного оборудования упоминается система громкой связи, защита от электромагнитных помех и отравляющих веществ в воздухе, бортовое освещение на 360 градусов и силовой обвес.
Goat Tactical предлагает для броневика сразу несколько вариантов архитектуры интерьера по выбору заказчика: от простых лавок вдоль бортов для девяти пассажиров, включая водителя, до индивидуальных кожаных кресел и дорогой отделки.
Силовой агрегат для Atlas позаимствован у Ford Super Duty без изменений. Это дизельный двигатель объёмом 6.7 литра на 330 л. с. и 750 Нм в сочетании с 10-диапазонным автоматом. Однако заметно потяжелевший по сравнению с донором броневик разгонится только до 145 км/ч. При этом модернизированная платформа обеспечит ему 340-миллиметровый клиренс, глубину преодолеваемого брода до 800 мм и возможность двигаться вдоль 17-градусного уклона.
Также среди дополнительного оборудования упоминается система громкой связи, защита от электромагнитных помех и отравляющих веществ в воздухе, бортовое освещение на 360 градусов и силовой обвес.
Goat Tactical предлагает для броневика сразу несколько вариантов архитектуры интерьера по выбору заказчика: от простых лавок вдоль бортов для девяти пассажиров, включая водителя, до индивидуальных кожаных кресел и дорогой отделки.
Силовой агрегат для Atlas позаимствован у Ford Super Duty без изменений. Это дизельный двигатель объёмом 6.7 литра на 330 л. с. и 750 Нм в сочетании с 10-диапазонным автоматом. Однако заметно потяжелевший по сравнению с донором броневик разгонится только до 145 км/ч. При этом модернизированная платформа обеспечит ему 340-миллиметровый клиренс, глубину преодолеваемого брода до 800 мм и возможность двигаться вдоль 17-градусного уклона.
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