В России запретят экспорт бензина на полгода

Ограничения на вывоз бензина за границу вводятся в преддверии весенне-летнего сезона, когда спрос на топливо традиционно растёт. Повышение обусловлено, к примеру, началом посевного сезона и периодом отпусков, когда жители страны начинают более активно перемещаться на автомобилях. Кроме того, в это же время нефтеперерабатывающие заводы уходят на плановый ремонт, что сказывается на доступности топлива.



Ограничения не будут распространяться на уже согласованные поставки в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан и Южную Осетию.



Параллельно в правительстве рассматривают возможность увеличить до 16% нормативы продаж дизельного топлива на бирже. По данным РБК, премьер-министр Михаил Мишустин уже одобрил введение ограничений.



Запрет на вывоз бензина за границу уже устанавливали в прошлом году: он действовал в период с 21 сентября по 17 ноября на фоне резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке. Осенью прошлого года российские власти заявляли о действенности этой меры, которая позволила стабилизировать цены.