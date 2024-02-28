В России запретят экспорт бензина на полгода

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С 1 марта в России введут временный запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать 6 месяцев. Запрет должен стать опережающей мерой, направленной против возможного роста цен и дефицита топлива.
Ограничения на вывоз бензина за границу вводятся в преддверии весенне-летнего сезона, когда спрос на топливо традиционно растёт. Повышение обусловлено, к примеру, началом посевного сезона и периодом отпусков, когда жители страны начинают более активно перемещаться на автомобилях. Кроме того, в это же время нефтеперерабатывающие заводы уходят на плановый ремонт, что сказывается на доступности топлива.
Ограничения не будут распространяться на уже согласованные поставки в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан и Южную Осетию.
Параллельно в правительстве рассматривают возможность увеличить до 16% нормативы продаж дизельного топлива на бирже. По данным РБК, премьер-министр Михаил Мишустин уже одобрил введение ограничений.
Запрет на вывоз бензина за границу уже устанавливали в прошлом году: он действовал в период с 21 сентября по 17 ноября на фоне резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке. Осенью прошлого года российские власти заявляли о действенности этой меры, которая позволила стабилизировать цены.
Ограничения не будут распространяться на уже согласованные поставки в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан и Южную Осетию.
Параллельно в правительстве рассматривают возможность увеличить до 16% нормативы продаж дизельного топлива на бирже. По данным РБК, премьер-министр Михаил Мишустин уже одобрил введение ограничений.
Запрет на вывоз бензина за границу уже устанавливали в прошлом году: он действовал в период с 21 сентября по 17 ноября на фоне резких колебаний стоимости топлива на внутреннем рынке. Осенью прошлого года российские власти заявляли о действенности этой меры, которая позволила стабилизировать цены.
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Метки: Автовсячина Россия авто автомир автомобили бензин закон машина
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