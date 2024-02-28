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В России запретят экспорт бензина на полгода

В России запретят экспорт бензина на полгода

Автор:
28 февраля 2024 16:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   бензин   закон   машина   
929
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С 1 марта в России введут временный запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать 6 месяцев. Запрет должен стать опережающей мерой, направленной против возможного роста цен и дефицита топлива.

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Метки: Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   бензин   закон   машина   
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7  комментариев
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60k
dima423 59 минут назад
Чето картинка заголовку не соответствует как то))
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4k
Василий Афиногенов 6 минут назад
значит бенз снова подорожает(((
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8k
Allmaster 23 минуты назад
Не помню в каком то году у нас единожды случилось чудо, бенз с скажем 26 руб упал на 15... Это было чудо какое то. Точные даты-цифры не приведу, но падение было не на 20-30 коп, а реально чуть не вполовину.
Татарстан.
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20k
Саш 24 минуты назад
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36k
Fat Lynx Полчаса назад
Производители топлив будут компенсировать потери за счет повышения отпускных цен?
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4k
Максим Макашев Полчаса назад
а что только на полгода?
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27k
Влад 48 минут назад
Тоже слышал об этом и не пойму почему бензина если к посевной надо подкопить дизтопливо?
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