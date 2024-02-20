Калининградский «Автотор» показал первый электромобиль под своим брендом «Амберавто»

Калининградский «Автотор» показал первый электромобиль под своим брендом «Амберавто». Компания собирается выпустить линейку электрокаров под этой маркой.

Производитель анонсировал модель А5 —...