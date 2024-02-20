Габариты «Амберавто А5» — 4675×1835×1480 мм при колёсной базе 2750 мм, что делает его сопоставимым по размерам, к примеру, с Hyundai Elantra. Для российского рынка седан будут оснащать безальтернативным электромотором на 160 л. с. и 225 Нм, а также 57.8-киловаттным аккумулятором, который обеспечит запас хода 520 км по оптимистичному китайскому циклу CLTC.



Утверждается, что в процессе подготовки к производству электрокар был адаптирован к российским условиям эксплуатации, но подробности «Автотор» не приводит. Не уточняются также нюансы комплектации. По данным инсайдеров, «Амберавто А5» получит 17-дюймовые колёса, тканевый салон, два дисплея в салоне и базовый набор водительских ассистентов.



Когда именно электромобиль появится в свободной продаже, пока не ясно. На «Автоторе» заявили, что первую партию А5 собрали ещё в конце 2023 года, но реализована она будет в пределах Калининградской области. Это позволит оперативно получить данные об использовании новинки в реальных условиях.



Со временем в конструкции А5 начнут появляться российские комплектующие. «Автотор» планирует заместить оригинальные компоненты аналогами, сборку которых наладят в Калининграде уже в 2024 году. Среди них упоминаются электромоторы, тяговые батареи и прочая силовая электроника.



Бренд «Амберавто» создан предприятием главным образом ради электрокара собственной разработки. В 2025 году «Автотор» рассчитывает начать выпуск небольших двух- и четырёхместных автомобилей, основанных на так называемой технологически независимой платформе. При этом на заводе не скрывают, что модельная линия «Амберавто» будет включать в себя и лицензионные модели с перспективой глубокой локализации.