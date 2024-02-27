«Виновник утверждал, что я ехал по встречной полосе»

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Дивногорск, Красноярский край.«Сразу после ДТП второй участник вину не признавал, даже после приезда ДПС. Утверждал, что я ехал по встречной полосе. На разборе заявил, что знаки и разметка в зимнее время не работают, так как на дороге снег. Повышенная стоимость страховки заставит его почитать ПДД» - рапортует автор видео. Мне кажется, что с таким умением ездить он скоро в "лоб" получит.
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И очень удивлён, что его в этом ДТП невиновным сделали. Надо идти в суд.
Вывод 1 - владелец регистратора конченный [мат]
Сколько таких на дорогах