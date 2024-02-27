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«Виновник утверждал, что я ехал по встречной полосе»

«Виновник утверждал, что я ехал по встречной полосе»

Автор:
27 февраля 2024 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Дивногорск, Красноярский край.«Сразу после ДТП второй участник вину не признавал, даже после приезда ДПС. Утверждал, что я ехал по встречной полосе. На разборе заявил, что знаки и разметка в зимнее время не работают, так как на дороге снег. Повышенная стоимость страховки заставит его почитать ПДД» - рапортует автор видео. Мне кажется, что с таким умением ездить он скоро в "лоб" получит.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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37  комментариев
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4k
xbrat 2 часа назад
Не.... ну автор то му.д.ак полный. Куда с таким дорожным покрытием гнать по середине дороги?
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2k
vargas Минуту назад
3 раза посмотрел. Три полосы, рег в левой. На нее же залазят со встречки(встречная одна полоса) далее сужение дороги, т.е права полоса должна пропустить рега. Кажись так, но это не точно.)))
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1k
АртемШишков 2 минуты назад
Рег конченный! Еще что-то недоволен....
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15k
ron 10 минут назад
ну что вы все взъелись на рега? ну к мужу своему спешил, ясно же )))
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126
Ли Харви Освальд 14 минут назад
Надеюсь он в "лоб" получит от грузовика, чтобы нормальные люди не пострадали
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8k
Андрей 16 минут назад
Пипец, сгонять людей на снежную обочину
С такими навыками он убьёт кого-нибудь.
И очень удивлён, что его в этом ДТП невиновным сделали. Надо идти в суд.
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7k
мемфрид 18 минут назад
Так если там сплошная и одна полоса, то каким образом регистратор вообще на обгон пошел?
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3k
Дмитрий 24 минуты назад
Может по знакам и разметке рег прав конечно, но то что он ублюдок конченный - это 100%. Знак под снегом и если водитель опеля ехал там впервые, то откуда ему знать, что конченный мудак с регистратором несется не по встречной полосе. Возможно рег все таки пересек сплошную, но она там под снегом, не совсем понятно.
Вывод 1 - владелец регистратора конченный [мат]
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29k
Alex Полчаса назад
Автор-ты дебил... я бы даже сказал долб@ йоп... но тут нельзя матом разговаривать
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6k
Babangdida Полчаса назад
Назначенному крайним стоит попытать счастья в суде. Рег может и по своему прав, но конкретно в месте удара разметку если и видно, то только с рентгеновским зрением.
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22
Clutchburn Полчаса назад
рег тупорылый. ну раскатали не ровно да, но видно же что только один ряд в каждую сторону
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9k
Алексей Полчаса назад
Так тут то вина регика скорее всего. Видна в конце разметка что полоса регика заканчивается, второй участник едет по своей полосе не меняя направление. Так что вина регика очевидна. И знаков я ни каких не заметил!
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107
Dima Полчаса назад
такое ощущение что рег с закрытыми глазами ездит
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1k
Леший Полчаса назад
и что, автора признали невиновным??
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1k
vadimbar 37 минут назад
Не знаю, кто там прав или виноват, но то что рег при обгоне сгонял встречных на снежную обочину ставит его в один ранг с питарасами !
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3k
Максим Макашев Час назад
скорость и так нормальная для таких дорожный условий. Куда рег нёсся?
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11k
Дмитрий Час назад
Я бы не сказал, что здесь всё так однозначно. Автор конечно своё видение написал(если это видео автора, но с виновником в ДТП не всё однозначно это 100%! Даже больше! Вина скорее регика, чем того, кого он подрезал.
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3k
sers Час назад
Таких регов нужно в Енисей с камешком отпускать.
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8k
tamin Час назад
У автора видео отобрать права с такой ездой. И пофиг за что
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11k
BarOb Час назад
Как так можно обгонять, на повороте и в конце подъёма, где не видно встречку.
Сколько таких на дорогах
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1k
Геннадий Час назад
Рег чудак конченый. Встречные машины тоже знатно охренели от такого стиля езды
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