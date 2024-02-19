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Депутаты предложили запретить таксистам задирать тарифы в плохую погоду

Депутаты предложили запретить таксистам задирать тарифы в плохую погоду

Автор:
19 февраля 2024 14:21
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   Милонов   Такси   авто   автомир   автомобили   депутат   машина   
2862
1
По мнению депутатов, в непогоду стоимость поездки иногда увеличивается в 4-5 раз, при этом машины есть, так что дело не в нехватке водителей.

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Метки: Автовсячина   Госдума   Милонов   Такси   авто   автомир   автомобили   депутат   машина   
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72  комментария
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119
ruslan d 6 часов назад
А таксисты назначают цены ?
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215
Hottabych Hottabych Полчаса назад
Не далее, как в прошедший четверг ездил на такси в больницу, днём. И через полтора часа обратно, расстояние 6 км, дороги практически свободные, сухо, снега нет, мороз -10. Туда 219 руб, оттуда 539 - почему?
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215
Hottabych Hottabych 13 минут назад
И ещё. Во времена СССР мне тоже довелось поработать в такси. Когда я пришёл устраиваться в таксопарк, то меня, несмотря на водительский стаж 6 лет, из них 4 года на междугородных перевозках, всё открытые категории, меня направили в учкомбинат на двухмесячные курсы водителя такси. На курсах нас учили оказывать первую помощь, обучали этике общения с пассажирами, мы изучали город по карте, заново учили ПДД. А потом сдавали зачёты. Каждому обучающемуся был выдан справочник водителя такси(до сих пор где-то дома лежит). В каждом более-менее крупном городе был свой справочник, в нём были телефонные номера милиции, больниц, гостиниц, вокзалов, и т. д.
Почему бы сейчас не устроить такие курсы?
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215
Hottabych Hottabych Минуту назад
О, таксисты уже минусы ставят . А говорят, жизнь тяжёлая, пашем без перерыва на обед и сон, а сами на фишках торчат .
А вообще-то сейчас нет профессиональных таксистов, есть люди, которые по каким-либо причинам так зарабатывать, чтобы прокормить себя и свою семью, а есть бомбилы с интеллектом на уровне табуретки, да и те разные - кто-то ничего больше не умеет, а кто-то прётся от такой работы. Можете мне поверить, я сам был таксистом , правда ещё в Советском Союзе.
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6k
Трям 48 минут назад
Иногда, когда вижу жопу с погодой и замерзающую девчонку или родителя с ребенком, то хочу помочь, но почему-то боятся садиться ко мне в машину, особенно когда говорю, что бесплатно. Сейчас вообще забил на это благородство. Мерзните/мокните, уговаривать я их еще буду...
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2k
Анатолий 2 часа назад
Как будто более серьёзных тем не нашлось ёмоё.... Позорище...
Да и цены ставят не таксисты, а агрегаторы.
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51k
Элек Мек 2 часа назад
Пусть ещё попросят не поднимать цены на горючку.Солярка 62.50,окуеть.
Ещё скажите им что скоро посевная.
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5k
Kozlodoev 3 часа назад
Предлагаю запретить депутатам запрещать...
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9k
vasilykopkov 3 часа назад
А почему только на такси? Тогда надо регулировать цены на всё.
Если спрос превышает предложение - цены растут. Так капитализм работает.
С этим ничего не поделаешь, если начать регулировать цены, получишь дефицит предложения, мы это проходили...
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2k
Дмитрий 3 часа назад
Так, может, не таксистов дрючить, а агрегаторов? С одной стороны цены назначают они, а с другой - таксисты потом ноют, что "за эти деньги" они возить не будут. Появление агрегаторов конечно подкосило "бомбил", но всякие [мат] с максимами не святые...
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10k
uehl 3 часа назад
Предложили? Да это давно надо было сделать!
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879
Максим Химки 3 часа назад
С каких пор таксист назначает цену а не агрегатор ? Или он имел ввиду тех кто в аэропорту стоит и крутит ключи на пальце ))).
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16k
Дядюшка Ау 3 часа назад
Сегодня слушал "говорящую голову", которая вещала, что такой плавающий тариф нормально, что если его не будет, то таксисты перестанут ездить в непогоду. Что-то подумалось - а вот приходит таксист после смены в магазин за хлебом. А ему кассир так, мол, в связи с изменившимся спросом на хлеб в вашем районе и усложнившейся логистикой для вас буханка хлеба сейчас будет стоить 500 руб. Не нравится - пеките сами или приходите ночью. Ну а что... В эту игру можно играть всем бизнесом.
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190
Илья Курочкин Дядюшка Ау 2 часа назад
А я и не против такой игры, почему бы и нет?
Сам сейчас оказался в такси и да, все мы выходим на работу зарабатывать деньги, и вы, я думаю, не исключение.
А представляете, магазины с Вами в эту же игру играют и вы молча заглатываете, но пишите про такси, так как это сейчас в тренде) Просто там временной промежуток чуть больше одних суток. Из последнего, яйца же вы не перестали покупать? гречку, да вообще все продукты, а они то дорожают то немного дешевеют
Если вы не успели заметить, то государство с нами играет в увлекательную игру. Есть товар по 10 рублей, потом поднимают до 20, все ноют, но бегут покупать, потом бах опускают до 15 и народ радуется подешевевшему товару, забыв про старую цену 10. А в такси, когда нет повышенного спроса, поездки не сильно увеличились то в стоимости., но принцип аналогичный.
Опять же, много пассажиров вожу, которые с умом пользуются такси. Многие уезжают чуть раньше, часов в 6.30-7 максимум или, как вариант, берут такси до ближайшей станции метро, если заказывают после 8 утра. Эти люди не кричат ой как дорого, они пользуются комфортом ровно настолько, насколько им это удобно и насколько они могут себе позволить. Я крайне редко вообще слышу вопросы в такси про цену от пассажиров. Ноют те, кто либо мало пользуется услугами такси, либо вообще не пользуются, но хайпануть сам телевизор и какой-то депутат велел же на этой теме.
Хотелось бы напомнить, что такси это вид общественного транспорта, но не маршрутный. Другими словами он не обязателен к использованию, не хотите не заказывайте, например в Москве можно круглосуточно добраться до многих даже отдаленных районов с одной картой тройка в руке, да дольше, да надо посидеть на морозе, жаре, под дождем или еще как, но зато дешево. За комфорт уже и идет доплата. Поясню еще, все наши тела общественный транспорт способен довезти до нужного нам района круглосуточно. Да иногда надо пройтись потом, иногда померзнуть ожидая. Но держите бесплатный совет - доезжаете как можно ближе к дому на общественном транспорте, а оттуда уже относительно недорого едете домой. Да может поездка в 5 минут будет стоить не 250, а 350 рублей, но я думаю это можно и пережить. И напомню, бешенные цены это 2-4 часа в сутки, потом цена снижается и довольно сильно, просто не заказывайте такси в это время, для понимания в этот момент еще тысяча человек заказывает такси одновременно с Вами(создавая бешенный спрос, а яндекс уже мотивирует водителей вывезти всю эту толпу поднимая цену и притягивая туда водителей), подождите пока они уедут или уезжайте раньше, если такси Вам прям так необходимо. И напомню еще один момент, если введут счетчики, как это во многих странах в официальных такси, вы эту цену в 7-8 часов утра будете вспоминать с доброй ностальгией и кричать - отмените счетчики, таксисты оборзели.
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190
Илья Курочкин Дядюшка Ау Полчаса назад
Не оправдываю действия бомбил, а в те времена были в основном они. Но давайте представим.... да люди в шоке, порвана одежда, испачкана, в шоке идут к такси и им назначают цену в 2000, к примеру, и да, это будет единственной поездкой таксиста (бомбилы) в этот день. Машина будет испачкана, может даже сильно и потом в хим. чистку только. Потом есть риск, что пассажир просто от шока почувствует себя сильно хуже и надо вызывать медиков или вести в больницу (это уже включено в те 2000, как и испачканный салон). Не дай бог смерть, все - это помимо шока, что в твоей машине труп уже, проблемы на месяцы вперед с милицией и объяснительными. И да, это тоже включено в те 2000, в случае чего.
Другими словами спрос и риски.
И еще - Вы затронули форс мажорную ситуацию, терракт таковой и является). А хотелки уехать утром в час пик из дома на работу, форс мажором не является.
А представьте ситуацию, город обесточен, воды нет и сразу в районе появляются машины с водой за большие деньги. Люди идут и берут.
Но.... вода является предметом первой необходимости, а такси нет.
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2k
Инженер 3 часа назад
дорого? не берите такси, принципиально.
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96k
7guest 3 часа назад
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5k
sergonly 4 часа назад
Я не понял. У нас капитализм или как? "Рыночек порешает!!!" же
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1k
Sumrak58100 4 часа назад
Хуже погода - меньше рейсов. Меньше рейсов - дороже поездки. Или десять поездок по 100 рублей или две поездки по 500 рублей. Таксист берёт машину в аренду у арендодателя. Арендодатель берет машину в лизинг. Виноваты банки.
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36k
Fat Lynx 4 часа назад
По моему, рост цен обусловлен монополией в данной сфере. Пару китов держат бизнес и согласуют между собой тарифы, а таксисты... таксисты еще лет пять назад гонялись за заказами с более чем в два разе меньшими ценниками. Я помню благие время, когда на работу и с работы, а так же в булочную ездил на такси, когда крутить баранку было лениво. Цены были приемлемыми... Сейчас же я даже выпиваю (а делаю я это редко) исключительно дома, потому что платить 700р. что бы проехать четыре - пять км по вечернему городу Краснодару меня жаба душит.
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190
Илья Курочкин Fat Lynx 2 часа назад
А сколько стоил доллар в те благие времена и сколько стоил бензин с запчастями, напомните пожалуйста? Тогда таксист зарабатывал 3-4 тысячи за смену, сейчас 5-6 , но и у Вас наверное ЗП чуть поднялась с тех пор в числовом эквиваленте, а не в покупательном.
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190
Илья Курочкин Fat Lynx 2 часа назад
Ой , главное забыл. Наверняка в те благие времена можно было взять, к примеру, форд фокус за 350-400 тысяч рублей из салона новый.
Итого накидываем прирост цен по бензину, стоимости запчастей, стоимости машины получаем, барабанная дробь......такси подешевело. Вот это поворот, да? Впрочем подешевел труд многих людей, хоть и подняли зарплаты.
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8k
tamin 4 часа назад
Всю систему такси надо менять. Потому что текущая ситуация-полное дно. Текущие таксисты+яндекс-это дно.
1. В такси должны работать только русскоговорящие люди. И только граждане РФ. И никаких судимостей.
2. Отправить всех таксистов на получение специальных прав с знанием региона, где он планирует работать, с повышенными требованиями к знанию ПДД(потому что судя по Москве, таксисты пдд не знают от слова совсем). При этом считаю минимальный стаж, после которого могут разрешать ездить в такси-лет 5 или больше.
3. Ввести единую систему клиентского сервиса. Это просто дно сейчас. Сейчас это такая дичь, что даже говорить не хочется. Может тебя высадить по середине дороги, может по телефону разговаривать не прерываясь, может хамить. И таких вещей очень мало. Сказать добрый день, помочь сесть, если инвалид, мама с ребенком и. Т.д., спросить про комфортную температуру, про радио и молча ехать. Но нет, бывшим генеральным директорам, которые сейчас для души таксуют, этого не понять.
4. Нормированный рабочий день. Задолбался. Засыпают на ходу, жрут хрен знает что, чтобы не уснуть.
5. Ежедневный осмотр людей и тех. Осмотр машин. Ну реально по ощущениям куча пьяных.
Зы. Вопли, что аьксистов не хватает и мало денег в пень. Их дохрена. Время ожидания 5 минут при заказе практически в любой точке мск и Подмосковья.
6. Запретить с огромными штрафами парковать коммерческий автотранспорт во дворах и на парковках. Они заполонили дворы. Пусть паркуются в специальных таксопарках. Все ездят на работу. чем они хуже.

Текущий бардак в этой сфере нужно заканчивать. Сейчас таксюги-реально не безопасный вид транспорта.
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60k
dima423 4 часа назад
Так задирают не таксисты а агрегаторы... А запретить надо, согласен)
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36k
Fat Lynx 4 часа назад
А как же рыночные отношения? Как же вот это все?
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232
Алексей Давыдов 4 часа назад
Рынок регулирует спрос...нах лезть туда куда не нужно.
При СССР цены на такси относительно зарплаты были еще выше.
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21k
иванов дмитрий 4 часа назад
В середине прошлого века, в СССР, ввели смертную казнь за изнасилование.
Цель благородная, чтобы не было изнасилований.
Самые строгие меры.
Как вы думаете какие были последствия?
Насильники стали убивать своих жертв.
Причина понятна. Если все равно смертная казнь, терять не чего.
Зачем свидетеля живым оставлять?.
.
Так же и тут.
Таксисты просто не захотят работать в непогоду. Времени на заказ надо намного больше, а деньги те же.
.
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