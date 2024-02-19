Депутаты предложили запретить таксистам задирать тарифы в плохую погоду

Предложение депутатов Алексея Говырина и Виталия Милонова ограничить наценку на услуги такси в плохую погоду вызвало широкий общественный отклик. Их инициатива направлена на борьбу с завышенными ценами на такси, которые нередко наблюдаются в периоды сильных осадков или неблагоприятных погодных условий.



По словам депутатов, в плохую погоду таксисты могут устанавливать высокие наценки на свои услуги, что дополнительно обременяет пассажиров и создает проблемы. Ограничение наценки до 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях, по мнению Говырина, сделает цену более приемлемой для потребителей и поддержит интересы водителей.



В свою очередь, Виталий Милонов отметил важность создания доверительной среды для пассажиров. Он считает, что люди должны быть уверены в том, что цена поездки не превысит конкретной пороговой цены в пределах десяти километров. Поэтому он предлагает внести соответствующие изменения в законы, чтобы этот механизм стал закрепленным законодательно.