Депутаты предложили запретить таксистам задирать тарифы в плохую погоду

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По мнению депутатов, в непогоду стоимость поездки иногда увеличивается в 4-5 раз, при этом машины есть, так что дело не в нехватке водителей.
Предложение депутатов Алексея Говырина и Виталия Милонова ограничить наценку на услуги такси в плохую погоду вызвало широкий общественный отклик. Их инициатива направлена на борьбу с завышенными ценами на такси, которые нередко наблюдаются в периоды сильных осадков или неблагоприятных погодных условий.
По словам депутатов, в плохую погоду таксисты могут устанавливать высокие наценки на свои услуги, что дополнительно обременяет пассажиров и создает проблемы. Ограничение наценки до 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях, по мнению Говырина, сделает цену более приемлемой для потребителей и поддержит интересы водителей.
В свою очередь, Виталий Милонов отметил важность создания доверительной среды для пассажиров. Он считает, что люди должны быть уверены в том, что цена поездки не превысит конкретной пороговой цены в пределах десяти километров. Поэтому он предлагает внести соответствующие изменения в законы, чтобы этот механизм стал закрепленным законодательно.
По словам депутатов, в плохую погоду таксисты могут устанавливать высокие наценки на свои услуги, что дополнительно обременяет пассажиров и создает проблемы. Ограничение наценки до 20% от обычной стоимости поездки в обычных условиях, по мнению Говырина, сделает цену более приемлемой для потребителей и поддержит интересы водителей.
В свою очередь, Виталий Милонов отметил важность создания доверительной среды для пассажиров. Он считает, что люди должны быть уверены в том, что цена поездки не превысит конкретной пороговой цены в пределах десяти километров. Поэтому он предлагает внести соответствующие изменения в законы, чтобы этот механизм стал закрепленным законодательно.
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Почему бы сейчас не устроить такие курсы?
А вообще-то сейчас нет профессиональных таксистов, есть люди, которые по каким-либо причинам так зарабатывать, чтобы прокормить себя и свою семью, а есть бомбилы с интеллектом на уровне табуретки, да и те разные - кто-то ничего больше не умеет, а кто-то прётся от такой работы. Можете мне поверить, я сам был таксистом , правда ещё в Советском Союзе.
Да и цены ставят не таксисты, а агрегаторы.
Ещё скажите им что скоро посевная.
Если спрос превышает предложение - цены растут. Так капитализм работает.
С этим ничего не поделаешь, если начать регулировать цены, получишь дефицит предложения, мы это проходили...
Сам сейчас оказался в такси и да, все мы выходим на работу зарабатывать деньги, и вы, я думаю, не исключение.
А представляете, магазины с Вами в эту же игру играют и вы молча заглатываете, но пишите про такси, так как это сейчас в тренде) Просто там временной промежуток чуть больше одних суток. Из последнего, яйца же вы не перестали покупать? гречку, да вообще все продукты, а они то дорожают то немного дешевеют
Если вы не успели заметить, то государство с нами играет в увлекательную игру. Есть товар по 10 рублей, потом поднимают до 20, все ноют, но бегут покупать, потом бах опускают до 15 и народ радуется подешевевшему товару, забыв про старую цену 10. А в такси, когда нет повышенного спроса, поездки не сильно увеличились то в стоимости., но принцип аналогичный.
Опять же, много пассажиров вожу, которые с умом пользуются такси. Многие уезжают чуть раньше, часов в 6.30-7 максимум или, как вариант, берут такси до ближайшей станции метро, если заказывают после 8 утра. Эти люди не кричат ой как дорого, они пользуются комфортом ровно настолько, насколько им это удобно и насколько они могут себе позволить. Я крайне редко вообще слышу вопросы в такси про цену от пассажиров. Ноют те, кто либо мало пользуется услугами такси, либо вообще не пользуются, но хайпануть сам телевизор и какой-то депутат велел же на этой теме.
Хотелось бы напомнить, что такси это вид общественного транспорта, но не маршрутный. Другими словами он не обязателен к использованию, не хотите не заказывайте, например в Москве можно круглосуточно добраться до многих даже отдаленных районов с одной картой тройка в руке, да дольше, да надо посидеть на морозе, жаре, под дождем или еще как, но зато дешево. За комфорт уже и идет доплата. Поясню еще, все наши тела общественный транспорт способен довезти до нужного нам района круглосуточно. Да иногда надо пройтись потом, иногда померзнуть ожидая. Но держите бесплатный совет - доезжаете как можно ближе к дому на общественном транспорте, а оттуда уже относительно недорого едете домой. Да может поездка в 5 минут будет стоить не 250, а 350 рублей, но я думаю это можно и пережить. И напомню, бешенные цены это 2-4 часа в сутки, потом цена снижается и довольно сильно, просто не заказывайте такси в это время, для понимания в этот момент еще тысяча человек заказывает такси одновременно с Вами(создавая бешенный спрос, а яндекс уже мотивирует водителей вывезти всю эту толпу поднимая цену и притягивая туда водителей), подождите пока они уедут или уезжайте раньше, если такси Вам прям так необходимо. И напомню еще один момент, если введут счетчики, как это во многих странах в официальных такси, вы эту цену в 7-8 часов утра будете вспоминать с доброй ностальгией и кричать - отмените счетчики, таксисты оборзели.
Как говаривал Форест Гамп: вот и все, что я хочу сказать по этому поводу.
Другими словами спрос и риски.
И еще - Вы затронули форс мажорную ситуацию, терракт таковой и является). А хотелки уехать утром в час пик из дома на работу, форс мажором не является.
А представьте ситуацию, город обесточен, воды нет и сразу в районе появляются машины с водой за большие деньги. Люди идут и берут.
Но.... вода является предметом первой необходимости, а такси нет.
Итого накидываем прирост цен по бензину, стоимости запчастей, стоимости машины получаем, барабанная дробь......такси подешевело. Вот это поворот, да? Впрочем подешевел труд многих людей, хоть и подняли зарплаты.
1. В такси должны работать только русскоговорящие люди. И только граждане РФ. И никаких судимостей.
2. Отправить всех таксистов на получение специальных прав с знанием региона, где он планирует работать, с повышенными требованиями к знанию ПДД(потому что судя по Москве, таксисты пдд не знают от слова совсем). При этом считаю минимальный стаж, после которого могут разрешать ездить в такси-лет 5 или больше.
3. Ввести единую систему клиентского сервиса. Это просто дно сейчас. Сейчас это такая дичь, что даже говорить не хочется. Может тебя высадить по середине дороги, может по телефону разговаривать не прерываясь, может хамить. И таких вещей очень мало. Сказать добрый день, помочь сесть, если инвалид, мама с ребенком и. Т.д., спросить про комфортную температуру, про радио и молча ехать. Но нет, бывшим генеральным директорам, которые сейчас для души таксуют, этого не понять.
4. Нормированный рабочий день. Задолбался. Засыпают на ходу, жрут хрен знает что, чтобы не уснуть.
5. Ежедневный осмотр людей и тех. Осмотр машин. Ну реально по ощущениям куча пьяных.
Зы. Вопли, что аьксистов не хватает и мало денег в пень. Их дохрена. Время ожидания 5 минут при заказе практически в любой точке мск и Подмосковья.
6. Запретить с огромными штрафами парковать коммерческий автотранспорт во дворах и на парковках. Они заполонили дворы. Пусть паркуются в специальных таксопарках. Все ездят на работу. чем они хуже.
Текущий бардак в этой сфере нужно заканчивать. Сейчас таксюги-реально не безопасный вид транспорта.
Уменьшение водителей не приведет к увеличению спроса(точнее сначала приведет, к потом при падении кол-ва пассажиров, не приведет) но приведет к более длительному ожиданию.
А по поводу фантазий- если сделать это за пару тройку лет постепенно, то норм. В Лондоне же не привело к коллапсу?
При СССР цены на такси относительно зарплаты были еще выше.
Цель благородная, чтобы не было изнасилований.
Самые строгие меры.
Как вы думаете какие были последствия?
Насильники стали убивать своих жертв.
Причина понятна. Если все равно смертная казнь, терять не чего.
Зачем свидетеля живым оставлять?.
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Так же и тут.
Таксисты просто не захотят работать в непогоду. Времени на заказ надо намного больше, а деньги те же.
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