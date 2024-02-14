В Латвии с 15 февраля начнут отбирать автомобили с российскими номерами, а владельцев штрафовать

Предполагалось, что за последние полгода владельцы автомобилей с российскими номерами должны были перерегистрировать их либо вывезти из Латвии. Один из собеседников газеты, живущий в Риге, рассказал, что пытался, но не смог поставить латвийские номера, поскольку его модель хотя и была европейской марки, но выпускалась для РФ, то есть не проходила сертификацию ЕС.



Другой сообщил, что с учётом налога и таможенного сбора перерегистрация обходится примерно в 30% от стоимости автомобиля. Поэтому он предпочёл вывезти автомобиль в Россию для продажи, чтобы использовать полученные деньги для покупки нового транспорта уже в Европе. Он отметил, что это выгоднее, поскольку стоимость машин в РФ заметно выросла, тогда как в ЕС этот рынок меняется не так сильно.



На водителей с российскими номерами, следующих через Латвию транзитом, новые ограничения не распространяются. Однако они должны будут доказать, что находятся на территории страны менее суток и намереваются покинуть её. В противном случае автомобиль также могут конфисковать.