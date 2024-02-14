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В Латвии с 15 февраля начнут отбирать автомобили с российскими номерами, а владельцев штрафовать

В Латвии с 15 февраля начнут отбирать автомобили с российскими номерами, а владельцев штрафовать

Автор:
14 февраля 2024 13:00
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Латвия   авто   автомир   автомобили   граница   закон   машина   прибалтика   санкции   штраф   
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С 15 февраля в Латвии вступят в силу ограничения для автомобилей с российскими номерами. Такие машины будут изымать, а на их владельцев налагать штраф в размере от 750 до 2000 евро (808–2155 долларов США). Такое решение парламент республики принял ещё в минувшем ноябре, а сам въезд автомобилей с регистрационными знаками РФ в страны Балтии запрещён с сентября.

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Метки: Автовсячина   Латвия   авто   автомир   автомобили   граница   закон   машина   прибалтика   санкции   штраф   
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14  комментариев
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59k
alertol 2 часа назад
Любопытный факт, русофобия больше там, где кризис сильнее (из всего ЕС Эстония на втором месте после Латвии, но уверенно стремится обогнать соседа) безработица растёт как не в себя, налоги и акцизы растут как на дрожжах, итд
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15k
котегRUS Полчаса назад
ну всё... все русские умылись горькими слезами..
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12k
Vampire Полчаса назад
Т.е. если я сегодня продавлю закон, что машины под иностранными номерами, начинающиеся на 3, подлежат немедленной конфискации - это сработает?
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214
ruslan d 43 минуты назад
Как-то это все попахивает не вкусно ...
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786
Ринат Фамутдинов 47 минут назад
Запрет запрету рознь!!! Российские номера не по нраву, так газовый кран им завернуть... экономически Россия может потерять копейку небольшую, но... эффект будет гораздо круче!!!
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42k
Example 6.2.6 49 минут назад
Странно, что наша власть ответные меры не вводит.. например пошлина +30% на все товары которые из Прибалтики идут ЖД, морскими, воздушными путями в Азию (Ну посчитать так, чтоб это было дешевле буквально на пару процентов, чем везти в обход через всякие Турции и Ираны с множеством границ и гораздо дольше по времени), и посмотреть как тамошний бизнес (который всегда тесно сплетён с государством) взвоет от тоски. Но, что-то у нас как-то не торопятся с ответными мерами в принципе. Видать очень много кто на откатах сидит с транзита, и соответственно не хотят терять такой источник прибыли. Хотя, учитывая стратегически выгодное расположение РФ, я бы первое что сделал, сразу бы всех начал кошмарить в области стоимости логистики. Бить всегда надо по деньгам, это максимально простой и доходчивый способ, ты во только какой-то состав с вином для Китая, помурижил на станции лишние пару дней, а со стороны свободного Запада, уже начнут поступать разумные предложения.. Типо, "Мы ж не против вас, мы просто заложники ситуации, а если наш товар будет приходить к китайцам с опозданием, мы ж контракт потеряем и какие-нить румыны будут поставлять.. давайте уже как-то договариваться."
И обратная политика - страны которые нам палки в колёса не ставят, наоборот пускай получают скидку. Их товары и быстрее и дешевле будут доставляться в Азию.
В общем, с транзитом много весёлого можно придумать.. но у нас, как-то сильно подозрительно тихо в этом направлении.. вообще никак не пользуемся положением на глобусе. Наверное, кому-то высокопоставленному это выгодно очень.
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26k
ЦСКА 56 минут назад
Ну эти три страны-гниды, мастаки шептунами в переполненом автобусе пердеть.....
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3k
Pioner76 Час назад
Так и просится по ушам... а потом будет: а нас то за што?
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5k
SmartCat101 Час назад
допрыгаются продажные твари, история с усраиной их ничему не научила
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39k
Александр Час назад
А от этого действия у них шпроты ловиться лучше начнут или порты перевозками пополнятся? Может экономика скакнет? Или очередной русофобский высер в агонии?
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21k
Александр Час назад
Прям чувствуется, что частная собственность на западе это святое
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38k
АнтонПолднев 2 часа назад
Эх... Молодцы прибалты. Европейские демократические ценности... Соблюдение прав человека... И главное всё работает.
Только воздух свободы у них чёт говнецом пованивает...
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