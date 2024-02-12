Цены на ОСАГО предложили снизить. Получится?

В настоящее время системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в этих двух странах существенно отличаются, отмечает вице-президент НАС Антон Шапарин. В Белоруссии лимиты выплат составляют €10 тыс. как на ущерб имуществу, так и на причинение вреда жизни и здоровью людей. В России же эти лимиты составляют до 400 тыс. рублей на ущерб имуществу и до 500 тыс. рублей на причинение вреда жизни и здоровью людей.



Кроме того, тарифы на ОСАГО также значительно разнятся между Россией и Белоруссией. Например, при одинаковых вводных данных стоимость полиса ОСАГО для водителя из Москвы составляет 9,1–13,9 тыс. рублей, в то время как для водителя из Минска — €28,32 (2741,08 рубля). Таким образом, обязательная страховка в России оказывается дороже в 3,3–5 раз по сравнению с Белоруссией.



Антон Шапарин отмечает, что если белорусские водители столкнутся с российскими тарифами и лимитами, это может привести к социальному взрыву в стране. Однако российские водители приветствовали бы синхронизацию страховых систем двух стран на основе тарифов и лимитов, установленных в Белоруссии.