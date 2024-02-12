Цены на ОСАГО предложили снизить. Получится?

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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Центробанк России с просьбой снизить тарифы на единый полис ОСАГО до уровня, установленного в Белоруссии. В письме НАС просит председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину привести системы автострахования в России и Белоруссии в соответствие друг с другом.
В настоящее время системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в этих двух странах существенно отличаются, отмечает вице-президент НАС Антон Шапарин. В Белоруссии лимиты выплат составляют €10 тыс. как на ущерб имуществу, так и на причинение вреда жизни и здоровью людей. В России же эти лимиты составляют до 400 тыс. рублей на ущерб имуществу и до 500 тыс. рублей на причинение вреда жизни и здоровью людей.
Кроме того, тарифы на ОСАГО также значительно разнятся между Россией и Белоруссией. Например, при одинаковых вводных данных стоимость полиса ОСАГО для водителя из Москвы составляет 9,1–13,9 тыс. рублей, в то время как для водителя из Минска — €28,32 (2741,08 рубля). Таким образом, обязательная страховка в России оказывается дороже в 3,3–5 раз по сравнению с Белоруссией.
Антон Шапарин отмечает, что если белорусские водители столкнутся с российскими тарифами и лимитами, это может привести к социальному взрыву в стране. Однако российские водители приветствовали бы синхронизацию страховых систем двух стран на основе тарифов и лимитов, установленных в Белоруссии.
Кроме того, тарифы на ОСАГО также значительно разнятся между Россией и Белоруссией. Например, при одинаковых вводных данных стоимость полиса ОСАГО для водителя из Москвы составляет 9,1–13,9 тыс. рублей, в то время как для водителя из Минска — €28,32 (2741,08 рубля). Таким образом, обязательная страховка в России оказывается дороже в 3,3–5 раз по сравнению с Белоруссией.
Антон Шапарин отмечает, что если белорусские водители столкнутся с российскими тарифами и лимитами, это может привести к социальному взрыву в стране. Однако российские водители приветствовали бы синхронизацию страховых систем двух стран на основе тарифов и лимитов, установленных в Белоруссии.
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Поднимем в Белоруссии.
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когда наконец власти предложат ( как альтернативу ) вариант страховать не автомобиль, а ЛИЧНО СЕБЯ ?????
Вот застраховал я ЛИЧНО СЕБЯ по ОСАГО, с учетом моего стажа и т.п., и сажусь СПОКОЙНО за уль ЛЮБОГО авто согласно допущенной категории в ВУ ?
Когда такое будет ?
( как альтернатива страховки, привязанной к авто)
И вообще, пора открыть рынок страховых услуг для всех! Наши компании зажрались и давно в сговоре между собой.
Но это неинтересно, 100 водителей застраховал - и всё! А тут эти 100 водителей управляют своими 100 авто плюс кто-то к кому-то вписан в полис для подстраховки. В итоге, один водитель может фигурировать в нескольких страховках, и, естественно, несколько раз оплачен. Здорово, правда? Когда этот вопрос порешается?
Снизить ценник можно лишь убрав серые схемы и тем самым поднять рентабельность.
Ну и так, для себя. А зачем нам с Белорусией общее ОСАГО?