FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12491 пост • 850 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Цены на ОСАГО предложили снизить. Получится?

Цены на ОСАГО предложили снизить. Получится?

Автор:
12 февраля 2024 13:48
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Белоруссия   ОСАГО   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   полис   страховка   
811
1
Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в Центробанк России с просьбой снизить тарифы на единый полис ОСАГО до уровня, установленного в Белоруссии. В письме НАС просит председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину привести системы автострахования в России и Белоруссии в соответствие друг с другом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   Белоруссия   ОСАГО   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   полис   страховка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Денис Час назад
Хотите одинаково?
Поднимем в Белоруссии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
25k
Евгений Минуту назад
И потом снова нет бланков, занимать очередь, стоять в очереди ночами, огромное количество поддельных полисов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич 11 минут назад
Кто мешает белорусским страховщикам работать у нас в России?
И вообще, пора открыть рынок страховых услуг для всех! Наши компании зажрались и давно в сговоре между собой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ron Полчаса назад
Само по себе авто нанести ущерб не может. Может только водитель, его действия и надо страховать.
Но это неинтересно, 100 водителей застраховал - и всё! А тут эти 100 водителей управляют своими 100 авто плюс кто-то к кому-то вписан в полис для подстраховки. В итоге, один водитель может фигурировать в нескольких страховках, и, естественно, несколько раз оплачен. Здорово, правда? Когда этот вопрос порешается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий Час назад
Снизят на 50 рублей, а вони будет на год в СМИ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Fat Lynx Час назад
Нет!
Снизить ценник можно лишь убрав серые схемы и тем самым поднять рентабельность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский Час назад
Никто не снизит. У нас есть ряд "проблемных" регионов с точки зрения страховщиков. По идее нет смысла ничего менять, если взять в расчет существующие коэффициенты в зависимости от региона.
Ну и так, для себя. А зачем нам с Белорусией общее ОСАГО?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24005



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку
13 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают...
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Ещё один ушёл
Ещё один ушёл
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет
Дебетовая карта, которая экономит семейный бюджет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#забавно#люди#Китай#история#ДТП#авто аварии#природа#кино
#животные#в мире#факты#позитив#СССР#дети#интересно#искусство#кот#милота
#Юмор#Россия#машина#автомобили#автомир#аварии#новости#США#полиция#Питер
Созданы «противопожарные» АКБ, которые тушат сами себя при возгорании (видео) Созданы «противопожарные» АКБ, которые тушат сами себя при возгорании (видео) Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля Производитель российских электрокаров Атом показал обновлённый дизайн автомобиля АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X» АвтоВАЗ зарегистрировал новый автомобильный бренд - «X» Hyundai, Peugeot и Citroen "возвращаются" в Россию Hyundai, Peugeot и Citroen "возвращаются" в Россию Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации В России запатентовали «Киберчетвёрку» В России запатентовали «Киберчетвёрку»

На что жалуетесь?

Вернуться