Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну

А поскольку имеющийся в гараже президента Туркменистана белый Aurus был приобретён на коммерческой основе, напоминает агентство, то глава Северной Кореи стал первым из зарубежных глав государств, кто получил эту машину в подарок. Сюрпризом для Кима-третьего «Аурус» определённо не стал, поскольку у него имелась возможность изучить аналогичный лимузин Путина в ходе их совместного посещения космодрома Восточный в сентябре 2023 года.