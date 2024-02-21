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Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну

Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну

Автор:
21 февраля 2024 13:55
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Автовсячина   КНДР   Ким Чен Ын   Президент   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. В публикации ТАСС уточняется, что им оказался представительский Aurus.

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Метки: Aurus   Автовсячина   КНДР   Ким Чен Ын   Президент   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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35k
Юрий 45 минут назад
"Дарение Aurus произошло в обход санкций ООН" - РФ и КНР отменили санкции против Сев.Кореи. (0:23).
Ссылка www.youtube.com
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1k
ФЫВАПРОЛ Полчаса назад
Бывает. Я жене любофф подарил.
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14k
Андрей А Час назад
Парень теперь на взрослой машине погоняет
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Добрый Бабайка

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