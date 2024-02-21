Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну

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Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. В публикации ТАСС уточняется, что им оказался представительский Aurus.
А поскольку имеющийся в гараже президента Туркменистана белый Aurus был приобретён на коммерческой основе, напоминает агентство, то глава Северной Кореи стал первым из зарубежных глав государств, кто получил эту машину в подарок. Сюрпризом для Кима-третьего «Аурус» определённо не стал, поскольку у него имелась возможность изучить аналогичный лимузин Путина в ходе их совместного посещения космодрома Восточный в сентябре 2023 года.
Дарение Aurus, скорее всего в бронированном длиннобазном исполнении, произошло в обход санкций ООН, действующих с 2006 года и запрещающих поставки в Северную Корею предметов роскоши, включая люксовые авто, пишет Bloomberg, что ровным счётом нисколько не мешает Ким Чен Ыну регулярно обновлять собственный автопарк понравившимися иномарками. Так, буквально пару месяцев назад он был замечен на одном из партийных мероприятий в Пхеньяне в пульмане Mercedes-Maybach S650.
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