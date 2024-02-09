FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12482 поста • 849 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Pagani представила обновлённую Huayra R Evo на 900 сил

Pagani представила обновлённую Huayra R Evo на 900 сил

Автор:
09 февраля 2024 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: Huayra   Pagani   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
987
9
Суперкар Pagani Huayra выпускается с 2011 года, а его R-версия — с 2021-го. Компания выпустила новую модификацию с приставкой Evo. Её отличают модернизированный двигатель V12 и удлинённая в угоду аэродинамике корма.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Huayra   Pagani   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Название конечно не для русскоязычных
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Попов 10 минут назад
Вот это у кого-то х.яра :-)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
paranoik_ 2 часа назад

https://youtube.com/shorts/UVSqFzikDZc?si=LANG-CSFZl_3jQyw
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23835



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде
Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде
"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным
"Каждое заявление - бомба": Такер Карлсон опубликовал интервью с В.Путиным
Набирающие популярность в сообществах
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео)
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бабушки у подъезда

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#интересное#ДТП#Автовсячина#подборка#дети#Китай#история
#Прикол#автомир#люди#интересно#США#Разное#природа#позитив#футбол#Еда
#животные#машина#в мире#аварии#авто аварии#забавно#кот#факты#Спорт#собаки
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи Принадлежавший Дональду Трампу Lamborghini Diablo VT выставили на продажу со скрученным пробегом Принадлежавший Дональду Трампу Lamborghini Diablo VT выставили на продажу со скрученным пробегом McLaren представила суперкар на каждый день McLaren представила суперкар на каждый день Pagani представила свой новый родстер - Imola Pagani представила свой новый родстер - Imola BYD представила электрический суперкар Yangwang U7 за миллион юаней BYD представила электрический суперкар Yangwang U7 за миллион юаней Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж

На что жалуетесь?

Вернуться