Pagani представила обновлённую Huayra R Evo на 900 сил

На обычной R-модификации атмосферник V12 объёмом шесть литров развивает 850 сил и 750 Нм момента. Новая версия Evo увеличила отдачу до 900 «лошадей» и 770 Нм. Прибавку обеспечили новые впускной коллектор, распредвалы и выхлопная система.



С двигателем работает 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. Максимальная скорость заявлена на уровне 351 км/ч. На суперкаре стоят шины Pirelli P Zero Slick размерности 280/680 R19 спереди и 345/725 R20 сзади. Тормоза карбон-керамические, со специальными гоночными колодками.



За счёт нового аэродинамического обвеса Huayra R Evo по сравнению с предшественницей выросла в длину на 10 сантиметров за счёт переднего сплиттера и на 19 сантиметров сзади благодаря новым стабилизатору и антикрылу.



Изменённая конфигурация увеличила прижимную силу на 45%. Вдобавок есть съёмная крыша, без которой прижим увеличивается ещё на 5%. На скорости 320 км/ч Pagani Huayra R Evo генерирует прижимную силу, превыщающую его снаряжённую массу. Сухая масса суперкара составляет всего 1060 килограммов.



Трековая версия суперкара может использоваться только вне дорог общего пользования. На ней установлены «ковши» с шеститочечными ремнями безопасности и огнеупорным материалом отделки.