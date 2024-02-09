Pagani представила обновлённую Huayra R Evo на 900 сил

987
9
Суперкар Pagani Huayra выпускается с 2011 года, а его R-версия — с 2021-го. Компания выпустила новую модификацию с приставкой Evo. Её отличают модернизированный двигатель V12 и удлинённая в угоду аэродинамике корма.
На обычной R-модификации атмосферник V12 объёмом шесть литров развивает 850 сил и 750 Нм момента. Новая версия Evo увеличила отдачу до 900 «лошадей» и 770 Нм. Прибавку обеспечили новые впускной коллектор, распредвалы и выхлопная система.
С двигателем работает 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. Максимальная скорость заявлена на уровне 351 км/ч. На суперкаре стоят шины Pirelli P Zero Slick размерности 280/680 R19 спереди и 345/725 R20 сзади. Тормоза карбон-керамические, со специальными гоночными колодками.
За счёт нового аэродинамического обвеса Huayra R Evo по сравнению с предшественницей выросла в длину на 10 сантиметров за счёт переднего сплиттера и на 19 сантиметров сзади благодаря новым стабилизатору и антикрылу.
Изменённая конфигурация увеличила прижимную силу на 45%. Вдобавок есть съёмная крыша, без которой прижим увеличивается ещё на 5%. На скорости 320 км/ч Pagani Huayra R Evo генерирует прижимную силу, превыщающую его снаряжённую массу. Сухая масса суперкара составляет всего 1060 килограммов.
Трековая версия суперкара может использоваться только вне дорог общего пользования. На ней установлены «ковши» с шеститочечными ремнями безопасности и огнеупорным материалом отделки.
С двигателем работает 6-ступенчатая секвентальная коробка передач. Максимальная скорость заявлена на уровне 351 км/ч. На суперкаре стоят шины Pirelli P Zero Slick размерности 280/680 R19 спереди и 345/725 R20 сзади. Тормоза карбон-керамические, со специальными гоночными колодками.
За счёт нового аэродинамического обвеса Huayra R Evo по сравнению с предшественницей выросла в длину на 10 сантиметров за счёт переднего сплиттера и на 19 сантиметров сзади благодаря новым стабилизатору и антикрылу.
Изменённая конфигурация увеличила прижимную силу на 45%. Вдобавок есть съёмная крыша, без которой прижим увеличивается ещё на 5%. На скорости 320 км/ч Pagani Huayra R Evo генерирует прижимную силу, превыщающую его снаряжённую массу. Сухая масса суперкара составляет всего 1060 килограммов.
Трековая версия суперкара может использоваться только вне дорог общего пользования. На ней установлены «ковши» с шеститочечными ремнями безопасности и огнеупорным материалом отделки.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Суперкар за 7 миллионов евро стал мощнее перед стартом продаж
- Pagani представила свой новый родстер - Imola
- Единственный экземпляр родстера Pagani Huayra Dinamica Evo
- McLaren представила суперкар на каждый день
- Pagani Zonda принадлежавший чемпиону Формулы-1 снова попал в ДТП
Новости партнёров
реклама
https://youtube.com/shorts/UVSqFzikDZc?si=LANG-CSFZl_3jQyw