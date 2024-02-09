Зачем автозаку мигалки?

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Недавно был пост с конвойной машиной, спешащей в суд, где комментаторы удивлялись и спрашивали - "зачем ему спецсигнал для поездки в суд?". А 7 февраля в Югре произошло аналогичное ДТП с автозаком летящим в суд со спецсигналами.
Сообщается, что на суд везли бывшего начальника 1-го отдела по расследованию особо важных дел томского управления СКР Сергея Арефьева и томского бизнесмена Владислава Левчугова, которые обвиняются в коррупции. Пострадал только конвоир.
Осторожно, музыка ужас!
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Несколько раз просмотрел. Да, все спецсигналы включены.
Виноват рег - видя машину с проблесковыми и сиреной - на асфальте не видно следов от покрышек. В некотором роде если выложил где-то видео - отпустили, хотя прям на месте могли из "ксюхи" приголубить...
Спецтранспорт может воспользоваться преимуществом только после, того как убедился, что его все видят и пропускают.
А водитель обязан пропускать и в случае созданию помехи, водителю могут выписать штраф, за не пропуск. Как с пешеходами, пешеход не может выходить на проезжую часть не убедившись в безопасности.
А тут автозак летел в слепую как на зеленый сигнал светофора.
остальные водители, могут быть инвалидами (глухие, в очках и прочее), поэтому спецтранспорт прежде, чем проезжать должны были притормозить перед проездом, убедиться, что все его увидели, пропускают и ехать дальше.
Закон не по всем пунктам совершенен. Для внесения изменений в закон существует парламент, депутатов которого мы все регулярно выбираем.
Кого в парламент выбираем, по таким законам и живем.