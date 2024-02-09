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Зачем автозаку мигалки?

Зачем автозаку мигалки?

Автор:
09 февраля 2024 09:43
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Недавно был пост с конвойной машиной, спешащей в суд, где комментаторы удивлялись и спрашивали - "зачем ему спецсигнал для поездки в суд?". А 7 февраля в Югре произошло аналогичное ДТП с автозаком летящим в суд со спецсигналами.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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17  комментариев
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Сергей С Час назад
Везет он спецконтингент, а правил не знает. Мигалка не дает права лететь на пролет. Нужно убедиться что тебя пропускают.
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454
А П 42 минуты назад
Ну, вообще, там и мигалка и сирена была, которую рег не слышал из за крови в ушах от музыки.
Несколько раз просмотрел. Да, все спецсигналы включены.
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3k
Оль́гъ, Ѡль́гъ 2 часа назад
Потому что везет спец контингент. для этого проблесковые маяки и спец сигнал необходим. В данном случае не слышно, что машина двигалась с спецсигналом, особенно при пересечении перекрестка и такой громкости музыки ревун было бы слышно. В любом случае виноват водитель автозака, при пересечении перекрестка не убедился в безопасности проезда, двигаясь на запрещающий сигнал светофора.
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31k
Григорий 2 часа назад
Наберут дебилов, что физику не учили, потом отмазывай барана - это ведь свой баран, ты его поставил, его косяк - твой косяк.
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8k
Invertor 2 часа назад
И причем тут Югра. В томской области есть Юрга.
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6k
Babangdida 3 часа назад
Убедился, что пропускают? Ладно обычное ДТП, а если бы рег вскрыл багажник и увёз обвиняемых?
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6k
livaneth 3 часа назад
По действующему на сегодня закону мигалки у автозака есть. По этому другие участники движения должны относиться к нему как к спецтранспорту с мигалками.
Закон не по всем пунктам совершенен. Для внесения изменений в закон существует парламент, депутатов которого мы все регулярно выбираем.
Кого в парламент выбираем, по таким законам и живем.
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