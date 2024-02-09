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Рубрика "недолгая стоянка на МКАДе" продолжается

Рубрика "недолгая стоянка на МКАДе" продолжается

Автор:
09 февраля 2024 10:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   слепой   
2975
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Давненько у нас не было стоящих на МКАДе автомобилей. Дептранс Москвы решил нас порадовать новым видео. Всё по классике - сломался, спасайся, долго машина не простоит. Сколько стояла первая машина - неизвестно, а вторая простояла всего 8 минут.
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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   слепой   
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21  комментарий
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Полупустая дорога и скорость достаточно небольшая. Вот чем они там занимались, ведь даже попытки отвернуть не было
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11k
Билли Полчаса назад
Сверхразумы. Это как на надувном круге выплыть в озеро с крокодилами и ждать пока тебя разорвут.
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31k
Григорий 37 минут назад
Вот как потом считать людей виновными? Один встал где запрещено всеми законами, второй влетел в стоячих. По мне так виновен первый - с него все началось, он нарушил и все движение по дороге перешло в стадию ДТП.
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15k
Ivan 49 минут назад


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2k
РАТНИК 53 минуты назад
Когда оденут очки виртуальной реальности , аварий станет в два раза больше.
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1k
Бухтей Час назад
Чертовы ослы. То ли спят за рулем, то ли в зенки долбятся.
Неплохо бы в воспитательных целях регулярно выставлять в случайном месте какое-либо препятствие вроде бигбэг песка. С мигалкой, с выставленным знаком "авария", всё как полагается.
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11k
МихА Час назад
Такое чувство что на МКАДе ваще никто на дорогу не смотрит... Возможность среагировать и принять меры до дтп было через край у обоих... Дрочат они там за рулём что ли???
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14k
KotSkripaley 2 часа назад
Да пох...
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7k
Кружок 2 часа назад
А кто выложил видео, не пойму?
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454
А П Кружок 45 минут назад
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60k
dima423 2 часа назад
Никогда такого не было и вот опять (с)
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Те, кто останавливается на МКАДе, сами создают аварийную ситуацию, а потом удивляются
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1k
дмитрий викторович 2 часа назад
Третий в телефоне залип, что ли?0_0
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4k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
Когда в одном месте встречаются три идиота такое случается .
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