Рубрика "недолгая стоянка на МКАДе" продолжается

Давненько у нас не было стоящих на МКАДе автомобилей. Дептранс Москвы решил нас порадовать новым видео. Всё по классике - сломался, спасайся, долго машина не простоит. Сколько стояла первая машина - неизвестно, а вторая простояла всего 8 минут.

0 8 февраля в 23:55 на 60 километре МКАД. Водитель фургона Хюндай врезался в Газель и сбил водителя, который вышел на проезжую часть после предыдущей аварии.



56-летний пешеход скончался в машине скорой помощи, а 33-летний водитель фургона Хюндай умер в больнице.