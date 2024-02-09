Рубрика "недолгая стоянка на МКАДе" продолжается

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Давненько у нас не было стоящих на МКАДе автомобилей. Дептранс Москвы решил нас порадовать новым видео. Всё по классике - сломался, спасайся, долго машина не простоит. Сколько стояла первая машина - неизвестно, а вторая простояла всего 8 минут.
8 февраля в 23:55 на 60 километре МКАД. Водитель фургона Хюндай врезался в Газель и сбил водителя, который вышел на проезжую часть после предыдущей аварии.
56-летний пешеход скончался в машине скорой помощи, а 33-летний водитель фургона Хюндай умер в больнице.
56-летний пешеход скончался в машине скорой помощи, а 33-летний водитель фургона Хюндай умер в больнице.
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Неплохо бы в воспитательных целях регулярно выставлять в случайном месте какое-либо препятствие вроде бигбэг песка. С мигалкой, с выставленным знаком "авария", всё как полагается.
На трассе может встать поломатый, может встать ДТПшный, может встать скорая, прикатившая за пострадавшим, может стоять машина дорожно-ремонтной службы, приехавшая чинить
Водитель _обязан_ быть готовым к этому.
Даже не должен, а именно обязан.
Так что держи дистанцию и не щелкай клювом.
Вы перекладываете ответственность с того, кто создал аварийную ситуацию, на других участников движения