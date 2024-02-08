Какой-то очень неповоротливый водитель попался

На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга водитель кроссовера очень мееееедленно решил уйти на съезд в сторону Таллинского шоссе и въехал в разделительное ограждение. Похоже, что он ещё и на крышу перевернулся, но это уже осталось за кадром.

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