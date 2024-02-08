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Какой-то очень неповоротливый водитель попался

Какой-то очень неповоротливый водитель попался

Автор:
08 февраля 2024 13:11
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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На кольцевой автодороге Санкт-Петербурга водитель кроссовера очень мееееедленно решил уйти на съезд в сторону Таллинского шоссе и въехал в разделительное ограждение. Похоже, что он ещё и на крышу перевернулся, но это уже осталось за кадром.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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117k
Z_Павел Юрьевич_V 2 часа назад
Телефон сам себя не посмотрит и сообщение не напишет!
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Neo Час назад
Просто даже на таалллинское шоссссе нужно уходить немного резче.
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10k
Павел 3 часа назад
Красиво сошёл с дистанции.
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