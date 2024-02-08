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Потерял сознание после ДТП и уехал?

Потерял сознание после ДТП и уехал?

Автор:
08 февраля 2024 13:35
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Авария произошла в Пятигорске. Водитель на автомобиле Санг Йонг Рекстон не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Форд Фьюжн. После ДТП Форд задним ходом "покинул" место аварии и скатился по склону.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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7k
Neo Час назад
Знакомо. Выехал с макавто на дорогу и сразу попал в дтп. Пристегнут не был, достал лбом до лобача, резко устал и прилег отдыхать, авто, оставшись без управления под уклон покатилось. Подруга оказалась крепче и сообразительнее: успела сгруппироваться, а после удара сориентировалась и натянула ручник. Теперь пристегиваюсь всегда.
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21k
Александр Час назад
Успел выключить передачу, потерял сознание от удара и покатился в том направлении, куда его толкнули. Надеюсь жив.
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