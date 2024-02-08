Потерял сознание после ДТП и уехал?

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Авария произошла в Пятигорске. Водитель на автомобиле Санг Йонг Рекстон не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Форд Фьюжн. После ДТП Форд задним ходом "покинул" место аварии и скатился по склону.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Если там классический автомат четырёхступка, то это запросто, только одно движение рукоятки вперёд - и уже нейтралка...
У меня такой, если забыл на паркинг поставить и заглушил двигатель, машину с места не сдвинешь.