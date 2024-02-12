Не захотел говорить по-русски и попал в ДТП

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«Закрой рот и говори по-русски» - жительница Одессы заставляла водителя говорить с ней на русском языке, но таксист отказался, хотел высадить пассажирку и был "наказан" проезжавшим мимо трамваем.
Обязательно со звуком
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Метки: Видео ДТП Одесса Россия аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Потом, когда заговорил бы по русски, настучала бы их мовному оболсмену.
Напрасно водила с ней спорил. Игнорить стерву
-Я?