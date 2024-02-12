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Не захотел говорить по-русски и попал в ДТП

Не захотел говорить по-русски и попал в ДТП

Автор:
12 февраля 2024 09:23
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Одесса   Россия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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«Закрой рот и говори по-русски» - жительница Одессы заставляла водителя говорить с ней на русском языке, но таксист отказался, хотел высадить пассажирку и был "наказан" проезжавшим мимо трамваем.
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Метки: Видео   ДТП   Одесса   Россия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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60k
dima423 Час назад
Мда ппц... тот редкий случай когда украиноязычный хохол адекватнее русскоязычного... какой то испанский стыд за нее
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390
Leon Rom 17 минут назад
Баба - рагулька или провокаторка.
Потом, когда заговорил бы по русски, настучала бы их мовному оболсмену.
Напрасно водила с ней спорил. Игнорить стерву
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
чо це за ху@ня щас бува?
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847
netBuG Полчаса назад
В трамвай закачали прошивку от Искандера (=
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2k
Никита Сергеевич Полчаса назад
Какая то неадекватная дамочка...
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8k
Андрей 36 минут назад (изменен)
Таксист в начале ролика на русском говорил. Женщина же сама периодически переходит на суржик. Она явно в неадеквате.
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4k
Отвратительный Мужик Час назад
Фашист встретился с коммунистическим трамваем.
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7k
Neo Час назад
-36@ный рот, ты твар кончена!!
-Я?
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