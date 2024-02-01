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Дорожники искривили "пространство", а люди бьются

Дорожники искривили "пространство", а люди бьются

Автор:
01 февраля 2024 08:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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"По предварительной информации, 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, на пересечении ул. 7-я Гвардейская и Набережной 62 Армии в Волгограде, не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем "Хендэ" под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля "Хендэ" и 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ доставлены в медучреждение", - сообщили в полиции.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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11k
Билли 2 часа назад
Очень бесят люди с задержками в развитии кто ездит не по разметке. Из за них больше половины пробок всегда.
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2k
Igor Grishaev 4 минуты назад
Зачем было разметку искривлять, по прямым линиям прекрасно можно было выехать на другую дорогу. Или там разворот хотели разрешить?
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4k
SmartCat101 8 минут назад
конечно, виноваты дорожники!!! на х надо на дорогу смотреть, зачем эти белые полоски там?
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3k
Andy Birkin 41 минуту назад
Всегда боюсь этих искривлённых пррстранств. На МКАДе едешь, где ремонт и обязательно смотреть надо, как соседние авто поведут себя, особенно, когда машин немного и все на скорости
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8k
perekrestok 43 минуты назад
В нашем районе дорожники тоже пару лет взяли моду на перекрестках наносить разметку со сменой ряда. Очевидных причин нет. Просто один крайний ряд обнуляют, а другой крайний удваивают. Иногда из-за того что дороги очень широкие рисуют что то типа островков безопасности. Чтобы было время постоять в пробках и полюбоваться бордюрами.
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4k
xbrat 55 минут назад
Вижу цель.... не вижу препятствий!
Летел по правилу от точки до точки кратчайшее расстояние это прямая?!
Но разметка и правда дебильная..
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1k
neskaju20 Час назад
Вот так едешь себе спокойно по правилам, никого не трогаешь и какой-то имбецил на тазу тебе машну в тотал превращает. Хорошо хоть, что живы.
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1k
Александр Час назад
При чём тут дорожники? Разметку даже с камеры видно. Пространство искривлено в сознании водятла.
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15k
Ничоси 2 часа назад
заниженный, затонированный таз-это диагноз
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