Дорожники искривили "пространство", а люди бьются

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"По предварительной информации, 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, на пересечении ул. 7-я Гвардейская и Набережной 62 Армии в Волгограде, не выдержал боковой интервал и совершил столкновение с автомобилем "Хендэ" под управлением 34-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля "Хендэ" и 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ доставлены в медучреждение", - сообщили в полиции.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Летел по правилу от точки до точки кратчайшее расстояние это прямая?!
Но разметка и правда дебильная..