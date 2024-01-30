Водитель в Ижевске заблокировал во дворе проезд реанимационной бригаде

Любителя мучного на "Тойоте" вычислили, вызвали ГИБДД. Он заявил, что "скорая" могла сдать назад и его сама пропустить, а раз нет, то он решил бросить машину прямо на проезде, включил аварийку и "пошел за хлебом". Отделался разъяснительной беседой и штрафом.