Водитель в Ижевске заблокировал во дворе проезд реанимационной бригаде

В Ижевске бригада врачей ехали на вызов к годовалому ребёнку. Однако их машина была заблокирована водителем в одном из дворов. Медики были вынуждены идти к месту вызова пешком.
Водитель внедорожника в Ижевске перекрыл дорогу ехавшей к ребенку "скорой" и пошел в магазин.
Врачи спешили на вызов к годовалому малышу, из-за этого инцидента они немного задержались - пришлось идти по снегу с медицинским чемоданом пешком. К счастью, с ребенком всё в порядке.
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Любителя мучного на "Тойоте" вычислили, вызвали ГИБДД. Он заявил, что "скорая" могла сдать назад и его сама пропустить, а раз нет, то он решил бросить машину прямо на проезде, включил аварийку и "пошел за хлебом". Отделался разъяснительной беседой и штрафом.
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- Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться
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ГИБДД успешно продолжает себя позорить и всем потенциальным таким же, как в материале, нарушителям показывать, что им ничего не будет. Хорошая антипрофилактика. Хотя бы пиар на этом не делали. В пресс-службе ГИБДД, видимо, совсем непрофессионалы сидят. Есть видео - нужно инфоповод использовать и в отчетик записать. А смысла не понимают. Главное, чтобы отчетик хороший был - в количестве публикаций, лайках, репостах. А там хоть трава не расти.
А разве скорым не разрешили таранить машины, преграждающие им проезд? Обязательно нужно таранить, пусть не сильно, но: во-первых ущерб этим дебилам нанести; во-вторых - их так найти легче.
И уж за такие действия не штраф, а штрафище и лишение прав!