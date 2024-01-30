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Водитель в Ижевске заблокировал во дворе проезд реанимационной бригаде

Водитель в Ижевске заблокировал во дворе проезд реанимационной бригаде

Автор:
30 января 2024 08:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ижевск   Россия   в мире   инцидент   люди   скорая помощь   
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В Ижевске бригада врачей ехали на вызов к годовалому ребёнку. Однако их машина была заблокирована водителем в одном из дворов. Медики были вынуждены идти к месту вызова пешком.

Водитель внедорожника в Ижевске перекрыл дорогу ехавшей к ребенку "скорой" и пошел в магазин.

Врачи спешили на вызов к годовалому малышу, из-за этого инцидента они немного задержались - пришлось идти по снегу с медицинским чемоданом пешком. К счастью, с ребенком всё в порядке.

Любителя мучного на "Тойоте" вычислили, вызвали ГИБДД. Он заявил, что "скорая" могла сдать назад и его сама пропустить, а раз нет, то он решил бросить машину прямо на проезде, включил аварийку и "пошел за хлебом". Отделался разъяснительной беседой и штрафом.

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Метки: Видео   Ижевск   Россия   в мире   инцидент   люди   скорая помощь   
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35  комментариев
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3k
Илья Час назад
А почему ипаната не лишили прав? Он не рядовой гражданин ? А можно узнать почему не огласили имя и где работает герой ?
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14k
кот базилий 3 минуты назад
Не штраф, а срок должен быть за такое "быкование". Крутизну показал и горд собой.
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3k
Дмитрий 5 минут назад
Я бы ввел легкую уголовную статья за просто не пропустил, а если не пропустил с последствиями лет до 25. Искренне надеюсь, что когда-нибудь к этому пидриле будет ехать скорая и её не пропустит его диаспора
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979
adssaf afasffdsga 6 минут назад
Два момента - водила мдак и проблема с дворам. Дворы очень маленькие. В них постоянно паркуются вот так. И надо что-то делать, чтобы либо мдаки садились за покушение на убийство и убийство, либо чтобы была возможность объехать. Летом по газону можно хоть как-то, а зимой никак. Нужно либо парковки делать, чтобы машины перед домами не бросали, либо расширять на полосу-половину дворы и любое корыто, которое на этом пространстве парканётся, увозить в неизвестном направлении.
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6k
livaneth 7 минут назад
Интересно, а если бы это не скорая была а автобус с ОМОНовцами, мужик бы тоже включил бы аварийку и пошел бы за хлебом?
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6k
Андрей 8 минут назад
что у людей в голове
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2k
max 11 минут назад
с таким наказанием, количество упырей будет только расти .
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10k
MPEG-8 12 минут назад
Наглый чурбан, найдёт своё.
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2k
IL1987 13 минут назад
Водила скорой постеснялся в жилом массиве сирену включать, а зря. Тогда бы долбоежу грозило лишение или штраф 5000.
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3k
Кирилл 15 минут назад
пора разрешить таранить таких идиотов.
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4k
SmartCat101 17 минут назад
ну какой штраф???? за такое надо машину конфисковывать , сажат ьна 15 суток и прав лишать
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4k
Руслан 20 минут назад
И снова соплежуйство региональных властей в лице ГИБДД...Только показательные и жесткие меры способны привить инстинкты таким баранам, как водитель Тойоты. Мозгов там нет в принципе. А по совести, проколоть бы ему колеса или запенить двери.
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51k
Элек Мек 21 минуту назад
Ипанашка.
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17k
Сергей 23 минуты назад
А по сопатке?
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26k
Сибиряк 36 минут назад
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11k
Билли 44 минуты назад
Почему олигофрендам выдают права?
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443
Demonik Час назад
Когда же начнут лишать в/у безогворочно такую петушню
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5k
Горожанин Час назад
"Отделался разъяснительной беседой и штрафом".
------------------
ГИБДД успешно продолжает себя позорить и всем потенциальным таким же, как в материале, нарушителям показывать, что им ничего не будет. Хорошая антипрофилактика. Хотя бы пиар на этом не делали. В пресс-службе ГИБДД, видимо, совсем непрофессионалы сидят. Есть видео - нужно инфоповод использовать и в отчетик записать. А смысла не понимают. Главное, чтобы отчетик хороший был - в количестве публикаций, лайках, репостах. А там хоть трава не расти.
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7k
Alex Час назад
Тварь, повесить собаку!
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3k
Оксид Бетона Час назад
Как всегда - черножепый!
А разве скорым не разрешили таранить машины, преграждающие им проезд? Обязательно нужно таранить, пусть не сильно, но: во-первых ущерб этим дебилам нанести; во-вторых - их так найти легче.
И уж за такие действия не штраф, а штрафище и лишение прав!
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11k
BarOb Час назад
Нужно ставить усиленный бампер на скорые и разрешать двигать машины, для ушлёпка из принципа проще штраф отдать, в следующий раз он поступит так-же
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