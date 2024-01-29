Они начали что-то подозревать. В Европе хотят отменить запрет на двигатели внутреннего сгорания

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Решение Европейской народной партии (ЕНП) пересмотреть закон о запрете двигателей внутреннего сгорания вызвало внимание, так как это означает отказ от ранее одобренного закона, который запрещает автомобили с такими двигателями начиная с 2035 года. Вместо этого ЕНП предлагает пересмотреть экологическую стратегию Европы как можно скорее.
Представитель ЕНП Йенс Гизеке выступил против политики запретов и раскритиковал идею запрета двигателей внутреннего сгорания. Он говорит, что если запрет будет введен, то это приведет к тому, что европейцы будут ездить на старых автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, как это происходит на Кубе.
Напомним, что запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Европейском союзе вступит в силу с 2035 года. Однако он не распространяется на автомобили, работающие на искусственно синтезированном топливе, стоимость одного литра которого сегодня составляет около 100 евро. Однако, эти виды топлива имеют высокую стоимость и наносят больший экологический ущерб в процессе производства, поэтому есть опасения относительно их перспектив.
Напомним, что запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Европейском союзе вступит в силу с 2035 года. Однако он не распространяется на автомобили, работающие на искусственно синтезированном топливе, стоимость одного литра которого сегодня составляет около 100 евро. Однако, эти виды топлива имеют высокую стоимость и наносят больший экологический ущерб в процессе производства, поэтому есть опасения относительно их перспектив.
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Метки: Автовсячина ДВС Европа авто автомир автомобили бензин запрет машина ограничения санкции электромобиль
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Ну а закончится этим
У меня на работе у парня Приус, по его словам по городу жрёт 6-8 литров, это не по документам, а в реальности по нашим пробкам...