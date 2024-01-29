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Они начали что-то подозревать. В Европе хотят отменить запрет на двигатели внутреннего сгорания

Они начали что-то подозревать. В Европе хотят отменить запрет на двигатели внутреннего сгорания

Автор:
29 января 2024 14:33
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ДВС   Европа   авто   автомир   автомобили   бензин   запрет   машина   ограничения   санкции   электромобиль   
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Решение Европейской народной партии (ЕНП) пересмотреть закон о запрете двигателей внутреннего сгорания вызвало внимание, так как это означает отказ от ранее одобренного закона, который запрещает автомобили с такими двигателями начиная с 2035 года. Вместо этого ЕНП предлагает пересмотреть экологическую стратегию Европы как можно скорее.

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Метки: Автовсячина   ДВС   Европа   авто   автомир   автомобили   бензин   запрет   машина   ограничения   санкции   электромобиль   
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13  комментариев
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633
Михаил 2 часа назад
Один представить партии, это не вся партия. "Голос вопиющего в пустыне". Проигнорируют или исключат. Нельзя на святое покушаться, на "зелёное"!
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4k
Walther Полчаса назад
Дело за малым, от*издить Шольца со товарищи!
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11k
BarOb 45 минут назад
Может до 35 года уже произойдёт прорыв в области хранения электрического заряда и электрички будут востребованы, если их заряжать хотя-бы раз в 10 тыс.км
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8k
Николай 57 минут назад
Да не это все заговоры нефтянных магнатов, все верно делают пусть переходят на зеленую энергию, лучше раньше...
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56k
turyst 2 часа назад
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12k
Артем 2 часа назад
А может дело в том, что Китай резко ограничил экспорт графита необходимого для производства аккумуляторов? Да и вообще конкурировать с китайскими электромобилями ЕС и США больше не смогут?
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8k
Pravednik84 2 часа назад
Начиналось с этого
Ссылка youtu.be

Ну а закончится этим
Ссылка youtu.be
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172
Кенни Маккормик Aleksandr Полчаса назад
это до тех пор пока жив акк. узнайте стоимость акк ради интереса и вся экономия улетит в трубу.
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