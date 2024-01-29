Они начали что-то подозревать. В Европе хотят отменить запрет на двигатели внутреннего сгорания

Представитель ЕНП Йенс Гизеке выступил против политики запретов и раскритиковал идею запрета двигателей внутреннего сгорания. Он говорит, что если запрет будет введен, то это приведет к тому, что европейцы будут ездить на старых автомобилях с двигателями внутреннего сгорания, как это происходит на Кубе.



Напомним, что запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания в Европейском союзе вступит в силу с 2035 года. Однако он не распространяется на автомобили, работающие на искусственно синтезированном топливе, стоимость одного литра которого сегодня составляет около 100 евро. Однако, эти виды топлива имеют высокую стоимость и наносят больший экологический ущерб в процессе производства, поэтому есть опасения относительно их перспектив.