Были бы трезвые - убились бы

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Видео из США, город Энн-Арбор штат Мичиган. 19-летний водитель автомобиля Порше Тайкан и один из его пассажиров получили лёгкие травмы. Третий член экипажа госпитализирован в критическом состоянии, однако сейчас у врачей уже положительный прогноз. "Похоже, что причиной аварии стали скорость и алкоголь", - сообщили в местной полиции.
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