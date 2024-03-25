Были бы трезвые - убились бы

Видео из США, город Энн-Арбор штат Мичиган. 19-летний водитель автомобиля Порше Тайкан и один из его пассажиров получили лёгкие травмы. Третий член экипажа госпитализирован в критическом состоянии, однако сейчас у врачей уже положительный прогноз. "Похоже, что причиной аварии стали скорость и алкоголь", - сообщили в местной полиции.

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