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Были бы трезвые - убились бы

Были бы трезвые - убились бы

Автор:
25 марта 2024 09:47
Сообщество : Аварии
Метки: Porsche   Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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Видео из США, город Энн-Арбор штат Мичиган. 19-летний водитель автомобиля Порше Тайкан и один из его пассажиров получили лёгкие травмы. Третий член экипажа госпитализирован в критическом состоянии, однако сейчас у врачей уже положительный прогноз. "Похоже, что причиной аварии стали скорость и алкоголь", - сообщили в местной полиции.
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Метки: Porsche   Видео   ДТП   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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4  комментария
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39k
Dobry vojak Svejk 20 минут назад
были бы мозги - было бы на много хуже. А так - только ссадины...
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98
DuckTales 59 секунд назад
Блин, пуля ...
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754
Denis Rogut 11 минут назад
Очень интерестна скорость перед взлетом.
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15k
Объект реальности 15 минут назад
красиво исполнили.
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Дальнобой
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