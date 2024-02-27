28-летний водитель на BMW собрал "Джекпот"

888
1
1
В Кемерове 28-летний водитель БМВ X6 прощёлкал дорожную ситуацию, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Рено Логан и Киа Рио, в которой пострадала женщина-водитель. При разборе обстоятельств ДТП попытался сбежать. Выяснилось, что он находился в состоянии опьянения.
В итоге на владельца БМВ составили материалы:
- за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (грозит административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок до 6 месяцев);
- за управление автомобилем, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям техрегламента (назначен административный штраф 500 рублей);
- за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (грозит административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок до 2 лет).
Кроме этого, в отношении водителя БМВ за невыполнение законного требования сотрудника полиции судом было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 9 суток.
- за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (грозит административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок до 6 месяцев);
- за управление автомобилем, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям техрегламента (назначен административный штраф 500 рублей);
- за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (грозит административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок до 2 лет).
Кроме этого, в отношении водителя БМВ за невыполнение законного требования сотрудника полиции судом было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 9 суток.
Ссылки по теме:
- Летел быстрее своего ангела-хранителя
- Ребёнок пострадал в ДТП с машиной ДПС
- Момент жёсткого столкновения Porsche и OMODA в Кемерове
- Решил искать удачу на встречной полосе
- Авария с пьяным водителем
Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пьянь
Новости партнёров
реклама