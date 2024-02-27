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28-летний водитель на BMW собрал "Джекпот"

28-летний водитель на BMW собрал "Джекпот"

Автор:
27 февраля 2024 09:54
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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В Кемерове 28-летний водитель БМВ X6 прощёлкал дорожную ситуацию, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Рено Логан и Киа Рио, в которой пострадала женщина-водитель. При разборе обстоятельств ДТП попытался сбежать. Выяснилось, что он находился в состоянии опьянения.
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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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5  комментариев
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14k
кот базилий 44 минуты назад
Должен "срок" назначен.
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Alex 14 минут назад
Я же говорил, что водилы BMW - все пид**сы.
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20k
Robin Hood Полчаса назад
Автосиняк за рулем - СРОК. Чем больше тем лучше.
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7k
Roman Полчаса назад
Думаю, сначала ему стоит подкопить денег и купить или поискать на помойке прозрачные стёкла, а потом уже чинить всё остальное.
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12k
Том Сойер Полчаса назад
Пьяный за рулём - преступник!
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