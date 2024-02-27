28-летний водитель на BMW собрал "Джекпот"

В итоге на владельца БМВ составили материалы:



- за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (грозит административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок до 6 месяцев);



- за управление автомобилем, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям техрегламента (назначен административный штраф 500 рублей);



- за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (грозит административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления на срок до 2 лет).



Кроме этого, в отношении водителя БМВ за невыполнение законного требования сотрудника полиции судом было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 9 суток.