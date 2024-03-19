"А где наша водка?"

Водитель в Купинском районе Новосибирской области заметил перевёрнутую машину в кювете и решил остановиться, чтобы узнать, нужна ли помощь. Внутри машины находились два "синих" тела, которым было не так уж важно, что их автомобиль перевернулся, расстраивало, что потерялась водка.



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