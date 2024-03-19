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"А где наша водка?"

"А где наша водка?"

Автор:
19 марта 2024 08:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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Водитель в Купинском районе Новосибирской области заметил перевёрнутую машину в кювете и решил остановиться, чтобы узнать, нужна ли помощь. Внутри машины находились два "синих" тела, которым было не так уж важно, что их автомобиль перевернулся, расстраивало, что потерялась водка.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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2  комментария
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6k
Отвратительный Мужик 47 минут назад
Алкаши как и наркоманы это Животные и сидеть они должны в клетках .
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5k
Горожанин 42 минуты назад
Вместо того, чтобы ржать, лучше бы отпи@здил этих скотов. Автор явно не осознает, что из-за этих нелюдей он сам мог бы отправиться на тот свет на дороге. Весело ему. Плакать нужно.
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