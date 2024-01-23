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Камеры начали штрафовать водителей за непропуск пешеходов на трамвайных остановках

Камеры начали штрафовать водителей за непропуск пешеходов на трамвайных остановках

Автор:
23 января 2024 13:30
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   трамвай   штраф   
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В Москве на улице Свободы разместили новые камеры, которые начали штрафовать водителей за непропуск пешеходов на трамвайных остановках. Такие камеры будут устанавливаться и в других аварийных местах на дорогах столицы, а после тестирования практика распространится на другие регионы.
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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   камера   машина   трамвай   штраф   
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13  комментариев
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10k
Regerald 38 минут назад
По-моему тут ещё какая-нибудь разметка на дороге нужна, вроде "зебры", но трамвайной...
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2k
anatolis 14 минут назад
«внимание, пассажир!» и зачем стоять пока погаснет эта фигня. Например в Эстонии водитель обязан остановится сзади трамвая и пропустить всех входящих и выходящих пассажиров. А уж после этого даже если трамвай не закрыл двери и не тронулся имеет право проезда с минимальной скоростью.
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8k
perekrestok Полчаса назад
Тысячу раз видел как водитель за рулем смотрит на смартфон и что то там пишет. Да и наверное не я один. Но, поскольку, камерами это ловить не могут то вот и пытаются состричь денежку любыми доступными способами. То знак повесят 40 км в час там где обычно ездят 80. И прикрываются словами "Безопасность на дороге". Ну а чтобы никто не мог проверить какую безопасность обеспечивают чиновники - статистику по авариям на дорогах закрыли. Ну и гонят пургу о том что теперь стало "еще лучше".
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8k
vasilykopkov 48 минут назад
Только вот пассажиры почти всегда бегут к трамваю задолго до его остановки.
Я обязан их пропустить?
Формально - вроде нет. Но не давить же их...
Непонятно, будет ли фиксировать камера момент остановки трамвая.
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3k
STRiX 51 минуту назад
Лучше бы вообще эти трамваи убрали за место троллейбусов, или больше электробусов пустили. От этих трамваем одни только проблемы. Из за них вечно скапливаются пробки, горит зеленый, но ты бл.. стоишь ждешь, загорается красный с зади уже очередень на 100м. Люди олени, видят трамвай за 100м. и уже стоят на дороге, ну вот бараны не иначе. А если трамвай сломался так это все п.з.д.ц. за ним сразу же выстроилось еще 100500 трамваев, и несколько тысяч людей опоздало на работу. Так же на пересечениях во многих случаях в месте рельс дорога разбита, и опять в этом месте пробки, и машину жалко, по ямам прыгать. На.х.у.й. не всрались эти трамваи. Самый уе.б.и.щ.н.ы.й транспорт. Даешь электробусы !!!!!
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37k
Андрей Иванов Час назад
А до этого не штрафовали? Перестаньте выдавать работу над ошибками за достижения
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56k
turyst Час назад
Камеры это хорошо, если работать будут правильно и установлены там, где надо.

А то вот, есть, например, такое место.
Дорога "в горку".
Знак " Стоп".
Стоп-линия.

Но! Из-за забора, видимость сильно ограничена и приходится останавливаться уже ближе к трамвайным путям.
Т. е. знак бессмыленен.
Встал на стоп-линии, постоял, проехал ещё немного, опять остановился, причём на пешеходном переходе.
А иначе не видно ничего.

А камера требует на пару-тройку секунд остановится.
Если на полсекунды-секунду, то штраф приходит.
Причем, один раз пришёл вовремя, а второй, с опозданием и никакой "скидки", соответственно, уже не было.

Гады! У меня лет 12 штрафов не было.
Да и тот, из-за спрятанного в кустах временного знака 40 и моей скорости 55 км/ч, при разрешенных (без этого знака) 60.
Ну и два гайца с треногой, палки полосатые продавали.
На следующий день, этот знак убрали. В Сергиевом Посаде это было.
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