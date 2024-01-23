Камеры начали штрафовать водителей за непропуск пешеходов на трамвайных остановках

Камеры регистрируют нарушение правил проезда возле трамвайных остановок, что должно сделать посадку и высадку пассажиров безопаснее. Водителям, которые не пропустят пешеходов, будет выписываться штраф в размере 1 500 рублей, с возможной скидкой в 50% при оплате в течение 20 дней.



Требования к водителям при проезде трамвайных остановок были ужесточены с 1 марта 2023 года. Если на остановке посадка и высадка производятся с проезжей части или с площадок, расположенных на ней, водители должны остановиться перед разметкой, обозначающей места остановок трамваев. Если на стоящем трамвае включено световое табло с надписью «внимание, пассажир!», водителям также необходимо остановиться. Если разметки нет, остановиться следует перед самим трамваем, не создавая помех пешеходам, входящим в трамвай или выходящим из него. Движение можно продолжать только после выключения светового табло «внимание, пассажир!».



Внедрение камер для фиксации нарушений правил проезда возле трамвайных остановок должно повысить безопасность пассажиров. Ожидается, что водители будут более ответственно относиться к соблюдению правил и пропускать пешеходов.