Камеры начали штрафовать водителей за непропуск пешеходов на трамвайных остановках

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В Москве на улице Свободы разместили новые камеры, которые начали штрафовать водителей за непропуск пешеходов на трамвайных остановках. Такие камеры будут устанавливаться и в других аварийных местах на дорогах столицы, а после тестирования практика распространится на другие регионы.
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Камеры регистрируют нарушение правил проезда возле трамвайных остановок, что должно сделать посадку и высадку пассажиров безопаснее. Водителям, которые не пропустят пешеходов, будет выписываться штраф в размере 1 500 рублей, с возможной скидкой в 50% при оплате в течение 20 дней.
Требования к водителям при проезде трамвайных остановок были ужесточены с 1 марта 2023 года. Если на остановке посадка и высадка производятся с проезжей части или с площадок, расположенных на ней, водители должны остановиться перед разметкой, обозначающей места остановок трамваев. Если на стоящем трамвае включено световое табло с надписью «внимание, пассажир!», водителям также необходимо остановиться. Если разметки нет, остановиться следует перед самим трамваем, не создавая помех пешеходам, входящим в трамвай или выходящим из него. Движение можно продолжать только после выключения светового табло «внимание, пассажир!».
Внедрение камер для фиксации нарушений правил проезда возле трамвайных остановок должно повысить безопасность пассажиров. Ожидается, что водители будут более ответственно относиться к соблюдению правил и пропускать пешеходов.
Требования к водителям при проезде трамвайных остановок были ужесточены с 1 марта 2023 года. Если на остановке посадка и высадка производятся с проезжей части или с площадок, расположенных на ней, водители должны остановиться перед разметкой, обозначающей места остановок трамваев. Если на стоящем трамвае включено световое табло с надписью «внимание, пассажир!», водителям также необходимо остановиться. Если разметки нет, остановиться следует перед самим трамваем, не создавая помех пешеходам, входящим в трамвай или выходящим из него. Движение можно продолжать только после выключения светового табло «внимание, пассажир!».
Внедрение камер для фиксации нарушений правил проезда возле трамвайных остановок должно повысить безопасность пассажиров. Ожидается, что водители будут более ответственно относиться к соблюдению правил и пропускать пешеходов.
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Метки: Автовсячина ПДД авто автомир автомобили закон камера машина трамвай штраф
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Я обязан их пропустить?
Формально - вроде нет. Но не давить же их...
Непонятно, будет ли фиксировать камера момент остановки трамвая.
Лужок в своё время начал их понемногу убирать. А этот - наоборот восстанавливает и расширяет пути и модернизирует парк.
Практически во всем мире (кроме некоторых стран восточной Европы) их убирают...
А то вот, есть, например, такое место.
Дорога "в горку".
Знак " Стоп".
Стоп-линия.
Но! Из-за забора, видимость сильно ограничена и приходится останавливаться уже ближе к трамвайным путям.
Т. е. знак бессмыленен.
Встал на стоп-линии, постоял, проехал ещё немного, опять остановился, причём на пешеходном переходе.
А иначе не видно ничего.
А камера требует на пару-тройку секунд остановится.
Если на полсекунды-секунду, то штраф приходит.
Причем, один раз пришёл вовремя, а второй, с опозданием и никакой "скидки", соответственно, уже не было.
Гады! У меня лет 12 штрафов не было.
Да и тот, из-за спрятанного в кустах временного знака 40 и моей скорости 55 км/ч, при разрешенных (без этого знака) 60.
Ну и два гайца с треногой, палки полосатые продавали.
На следующий день, этот знак убрали. В Сергиевом Посаде это было.