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Автомобильная номерная рамка-перевёртыш теперь под полным запретом

Автомобильная номерная рамка-перевёртыш теперь под полным запретом

Автор:
16 января 2024 12:20
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   номера   решение суда   
1320
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Согласно решению Дорогомиловского суда Москвы, запрещается продавать в интернете устройства, предназначенные для скрытия номеров машин от камер видеонаблюдения. Это решение было принято после подачи исков прокурором западного административного округа столицы.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   номера   решение суда   
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16  комментариев
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37k
АнтонПолднев 46 минут назад
Меня конечно сейчас заминусят, но каким образом это влияет на безопасность движения?
По мне, если человек не нарушает, то пусть хоть вообще без номеров ездит. Мне плевать. А если это нужно, чтобы с камер бабло снимать, так это другой вопрос.
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31k
Григорий Минуту назад
Да не так надо. Увидели на тачке - 5 тысяч, через день еще раз увидели - 10 тысяч, на третий день уже менты подошли ради хохмы - 20 тысяч. Просто геометрические штрафы за однотипные правонарушения.
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8k
Лещ 10 минут назад
По моему сейчас такие рамки уже не ставит никто, они очень палевные. Уже полно более безпалевных способов скрытия госномера
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664
Александр Шевченко Полчаса назад
Да не парьтесь, щас подумают , покумекают, согласуют с владельцами магазинов и изготовителями и ... введут налог на "рамки" для всех, чтоб покрыть недостача от парковочных сборов.
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4k
ProstoBoBka 48 минут назад
м. Кожуховская, ТЦ Автомобили, там продается все! До НГ покупал новые поперечины для авто, соседний павильон СГУ, мигалки, рамки перевертыши, шторки, все продают! Им пофиг на законы...
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374
ruslan d Час назад
А типа раньше можно было ?
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