Автомобильная номерная рамка-перевёртыш теперь под полным запретом

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Размещенные объявления о продаже таких устройств на сайтах AliExpress и TacticalBunker были удалены по решению суда.Суд указал, что такие объявления нарушают законодательство, касающееся безопасности дорожного движения.Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал «Газете.ru», что в России за использование устройств, позволяющих скрыть или изменить номерные знаки автомобиля, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца. Он отмечает, что такие устройства являются нарушением даже в случае, если они не функционируют, а просто находятся на автомобиле.Главный редактор портала «За рулем» Максим Кадаков считает, что наказание за продажу и использование рамок-перевёртышей нужно ужесточить. «Бизнес по торговле такими рамками надо прикрывать с бешеными штрафами размером, например, 10 млн рублей, даже больше. Автомобили с такими устройствами нужно конфисковывать на месте и продавать с молотка, вне зависимости от того, кому они принадлежат – собственно владельцу или брату, свату, компании, многодетной семье, государству и так далее. А потом владелец пусть выставляет регрессный иск нарушителю – если без разбора доверяет свой транспорт кому попало».