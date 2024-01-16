Автомобильная номерная рамка-перевёртыш теперь под полным запретом

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Согласно решению Дорогомиловского суда Москвы, запрещается продавать в интернете устройства, предназначенные для скрытия номеров машин от камер видеонаблюдения. Это решение было принято после подачи исков прокурором западного административного округа столицы.
Размещенные объявления о продаже таких устройств на сайтах AliExpress и TacticalBunker были удалены по решению суда.
Суд указал, что такие объявления нарушают законодательство, касающееся безопасности дорожного движения.
Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал «Газете.ru», что в России за использование устройств, позволяющих скрыть или изменить номерные знаки автомобиля, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца. Он отмечает, что такие устройства являются нарушением даже в случае, если они не функционируют, а просто находятся на автомобиле.
Главный редактор портала «За рулем» Максим Кадаков считает, что наказание за продажу и использование рамок-перевёртышей нужно ужесточить. «Бизнес по торговле такими рамками надо прикрывать с бешеными штрафами размером, например, 10 млн рублей, даже больше. Автомобили с такими устройствами нужно конфисковывать на месте и продавать с молотка, вне зависимости от того, кому они принадлежат – собственно владельцу или брату, свату, компании, многодетной семье, государству и так далее. А потом владелец пусть выставляет регрессный иск нарушителю – если без разбора доверяет свой транспорт кому попало».
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Суд указал, что такие объявления нарушают законодательство, касающееся безопасности дорожного движения.
Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал «Газете.ru», что в России за использование устройств, позволяющих скрыть или изменить номерные знаки автомобиля, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на 1-3 месяца. Он отмечает, что такие устройства являются нарушением даже в случае, если они не функционируют, а просто находятся на автомобиле.
Главный редактор портала «За рулем» Максим Кадаков считает, что наказание за продажу и использование рамок-перевёртышей нужно ужесточить. «Бизнес по торговле такими рамками надо прикрывать с бешеными штрафами размером, например, 10 млн рублей, даже больше. Автомобили с такими устройствами нужно конфисковывать на месте и продавать с молотка, вне зависимости от того, кому они принадлежат – собственно владельцу или брату, свату, компании, многодетной семье, государству и так далее. А потом владелец пусть выставляет регрессный иск нарушителю – если без разбора доверяет свой транспорт кому попало».
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По мне, если человек не нарушает, то пусть хоть вообще без номеров ездит. Мне плевать. А если это нужно, чтобы с камер бабло снимать, так это другой вопрос.
Они больше не будут.
Некоторые покупки из "международного интернета" могут привести к крайне неприятным для вас последствиям.
Примеров в России масса, погуглите.