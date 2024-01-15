FISHKINET
Сообщество Аварии 7533 поста • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Наказание за дрифт - одним можно, другим нельзя!

Наказание за дрифт - одним можно, другим нельзя!

Автор:
15 января 2024 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   закон   машина   полиция   
1331
1
2
Автоинспекторы наказали парней, устроивших "представление" перед мэрией. Двое парней 23 и 24 лет решили испытать свои семерки и подрифтовать перед мэрией и Казанским кремлём. Очевидцев "шоу" не впечатлило, и они пригласили профессиональное жюри — сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы осмотрели записи с камер и поняли, что парни надрифтовали себе административное дело.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ГИБДД   ДПС   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   закон   машина   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Lurds Час назад
на 1м видео четко видно что граждане дрочат на пешеходном переходе... на 2м не понятно, кроме слов "он дрифтует" на это ничего не указывает... там просто можно сказать что занесло на заснеженной трассе и выруливал как умел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Звёздный странник 44 минуты назад
По мению правосудия, когда дрифтует гаишник, то это - повышение навыков вождения и качества квалификации. А когда дрифтует гражданское лицо, то это - нарушение ПДД и создание аварийной ситуации.
Логика!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лещ 44 минуты назад
Я один никак не пойму, где этот дрифтующий сотрудник ДПС про которого говорят?? Где ДПС дрифтует, покажите!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
Сергей Лещ 42 минуты назад
2 видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
Сергей Лещ 20 минут назад
А за рулём, инспектор ДПС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44549



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Сбежавшему из России олимпийскому чемпиону прислали портрет Троцкого
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Может ли человек влиять на скорость вращения Земли? Ответ - да
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый рабочий день после праздников

Лучшие демотиваторы
Показалось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#позитив#история#аварии#СССР#собака#машина#пожар#кошка
#животные#интересно#Прикол#Реакция#автомобили#авто аварии#Россия#познавательно#интересное#ГИБДД
#факты#люди#забавно#кот#ДТП#автомир#в мире#природа#полиция#знаменитости
Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Инспектор ДПС нарушил правила и устроил ДТП Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге Сотрудники ГИБДД спровоцировали серьёзное ДТП и назначили виновных Сотрудники ГИБДД спровоцировали серьёзное ДТП и назначили виновных Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике Автокран снёс 6 автомобилей в Геленджике Огненный Бентли влетел в АЗС Огненный Бентли влетел в АЗС

На что жалуетесь?

Вернуться