Наказание за дрифт - одним можно, другим нельзя!

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Автоинспекторы наказали парней, устроивших "представление" перед мэрией. Двое парней 23 и 24 лет решили испытать свои семерки и подрифтовать перед мэрией и Казанским кремлём. Очевидцев "шоу" не впечатлило, и они пригласили профессиональное жюри — сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы осмотрели записи с камер и поняли, что парни надрифтовали себе административное дело.
Очень забавным тут выглядит схожая новость, случившаяся на днях - дрифтующий сотрудник ГИБДД, возмутивший жителей Карелии, ничего не нарушил — так решили в МВД. Проверка Госавтоинспекции установила, что никаких нарушений нет. Сотрудник дал пояснения и продолжает работать в ведомстве.
«После анализа публикаций в интернете, Госавтоинспекция провела проверку сотрудника. В результате проверки не было обнаружено никаких нарушений законности или служебной дисциплины со стороны сотрудника», — сообщили в пресс-службе МВД.
При этом в ГИБДД Петрозаводска рассказали, что за ноябрь и декабрь 2023 года автоинспекторы наказали дрифтёров 58 раз — как правило, это молодые водители на отечественных автомобилях.
«После анализа публикаций в интернете, Госавтоинспекция провела проверку сотрудника. В результате проверки не было обнаружено никаких нарушений законности или служебной дисциплины со стороны сотрудника», — сообщили в пресс-службе МВД.
При этом в ГИБДД Петрозаводска рассказали, что за ноябрь и декабрь 2023 года автоинспекторы наказали дрифтёров 58 раз — как правило, это молодые водители на отечественных автомобилях.
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