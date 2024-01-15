Наказание за дрифт - одним можно, другим нельзя!

Очень забавным тут выглядит схожая новость, случившаяся на днях - дрифтующий сотрудник ГИБДД, возмутивший жителей Карелии, ничего не нарушил — так решили в МВД. Проверка Госавтоинспекции установила, что никаких нарушений нет. Сотрудник дал пояснения и продолжает работать в ведомстве. «После анализа публикаций в интернете, Госавтоинспекция провела проверку сотрудника. В результате проверки не было обнаружено никаких нарушений законности или служебной дисциплины со стороны сотрудника», — сообщили в пресс-службе МВД. При этом в ГИБДД Петрозаводска рассказали, что за ноябрь и декабрь 2023 года автоинспекторы наказали дрифтёров 58 раз — как правило, это молодые водители на отечественных автомобилях.

2024-01-15T12:05:59+03:00