АвтоВАЗ готовит новую модель, которая будет дешевле и современнее Лады Весты

Учитывая, что до выхода Lada Iskra остался лишь год, а АвтоВАЗ не планирует представить полностью новые моторы и трансмиссии в ближайшем будущем, то ожидается, что многие компоненты будут общими с моделью Vesta NG. Однако сама платформа Iskra будет отличаться, представляя упрощенную версию архитектуры CMF-B, унаследованную от Renault.



Базовая версия Lada Iskra будет оснащена 1,6-литровым 16-клапанным двигателем, смонтированным с 5-ступенчатой механической коробкой передач, произведенными на заводе в Тольятти.



В версиях подороже будет установлен улучшенный атмосферный двигатель 1.8 Evo, работающий в сочетании с китайскими трансмиссиями WLY или 6-ступенчатой механической коробкой передач JAC.



Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Iskra станет «самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологичной платформе». В начале новая модель будет производиться параллельно с «Грантой», но со временем полностью заменит ее в линейке моделей Lada.



На АвтоВАЗе признали, что дата дебюта Lada Iskra немного сдвинется. Изначально премьера новинки была запланирована на конец 2024 года, но теперь она переносится на начало 2025 года.