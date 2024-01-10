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АвтоВАЗ готовит новую модель, которая будет дешевле и современнее Лады Весты

АвтоВАЗ готовит новую модель, которая будет дешевле и современнее Лады Весты

Автор:
10 января 2024 14:25
Сообщество : Автомир
Метки: Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Искра   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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АвтоВАЗ готовит к производству новую модель, которая станет аналогом главного флагмана Lada Vesta, но будет иметь доступную цену. Lada Iskra, заменяющая бюджетную модель Granta, официально появится на рынке не раньше, чем через год. Тем не менее, уже сейчас есть кое-какие сведения, касающиеся предстоящей новинки. АвтоВАЗ принял решение стандартизировать компоненты для моделей Lada Vesta и Lada Iskra.
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Метки: Vesta   АвтоВАЗ   Автовсячина   Искра   Лада   авто   автомир   автомобили   машина   
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15  комментариев
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2k
Максим Макашев Час назад
скоро автоваз возвратится к истокам
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Дмитрий Пашин 5 минут назад
Когда, интересно, мы импортозаместим буквы в названиях наших автомобилей?
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2k
Сергей Викторович 7 минут назад
Ну по мне это странно. Ведь что Веста, что Искра - все компоненты, которые влияют на себестоимость - одни и те же. Мотор, коробка, проводка, тормозная система, печка, панель приборов, фары, и т.д. Ну сделают кузов поменьше и сэкономят 100 кг железа и 10 кг пластика. Фактически машина будет дешевле только за счет маркетингового разведения. Типа хочешь машину попросторнее - то и плати больше за Весту. А если жмот - радуйся машине поменьше. Хотя по факту это будут одно и тоже, и по компонентам, и по себестоимости. Ну и еще одна причина,наверное - выдавить Гранту из модельного ряда. Так как она намного дешевле Весты, задрать на нее цену не получится, так как покупатель не поймет. Вот и заместят ее Искрой, которая хоть и будет дешевле Весты (а будет ли???), но уж точно дороже Гранты.
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49k
consul1970 8 минут назад
Lada Iskra?
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22k
BiZ Полчаса назад
ага. самым дешевым. потому что без накрутки 70% за иномарки..
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219
JagaJaga 47 минут назад
Т.е. все производители в мире выпускают авто и потом на его основе делают рестайлинг, а наши наоборот? Получается лада веста это верхушка возможностей АВТОВАЗА и теперь они будут каждый год выпускать ещё более говняное говнище?
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3k
Илья 57 минут назад
Теперь еще что то надо сделать с дилерами . Заходил на праздники а салон ЛАДА в подмосковье так стоит Гранта миллион сто. На сайте Лада она 900к
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