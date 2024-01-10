АвтоВАЗ готовит новую модель, которая будет дешевле и современнее Лады Весты

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АвтоВАЗ готовит к производству новую модель, которая станет аналогом главного флагмана Lada Vesta, но будет иметь доступную цену. Lada Iskra, заменяющая бюджетную модель Granta, официально появится на рынке не раньше, чем через год. Тем не менее, уже сейчас есть кое-какие сведения, касающиеся предстоящей новинки. АвтоВАЗ принял решение стандартизировать компоненты для моделей Lada Vesta и Lada Iskra.
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Учитывая, что до выхода Lada Iskra остался лишь год, а АвтоВАЗ не планирует представить полностью новые моторы и трансмиссии в ближайшем будущем, то ожидается, что многие компоненты будут общими с моделью Vesta NG. Однако сама платформа Iskra будет отличаться, представляя упрощенную версию архитектуры CMF-B, унаследованную от Renault.
Базовая версия Lada Iskra будет оснащена 1,6-литровым 16-клапанным двигателем, смонтированным с 5-ступенчатой механической коробкой передач, произведенными на заводе в Тольятти.
В версиях подороже будет установлен улучшенный атмосферный двигатель 1.8 Evo, работающий в сочетании с китайскими трансмиссиями WLY или 6-ступенчатой механической коробкой передач JAC.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Iskra станет «самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологичной платформе». В начале новая модель будет производиться параллельно с «Грантой», но со временем полностью заменит ее в линейке моделей Lada.
На АвтоВАЗе признали, что дата дебюта Lada Iskra немного сдвинется. Изначально премьера новинки была запланирована на конец 2024 года, но теперь она переносится на начало 2025 года.
Базовая версия Lada Iskra будет оснащена 1,6-литровым 16-клапанным двигателем, смонтированным с 5-ступенчатой механической коробкой передач, произведенными на заводе в Тольятти.
В версиях подороже будет установлен улучшенный атмосферный двигатель 1.8 Evo, работающий в сочетании с китайскими трансмиссиями WLY или 6-ступенчатой механической коробкой передач JAC.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что Iskra станет «самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологичной платформе». В начале новая модель будет производиться параллельно с «Грантой», но со временем полностью заменит ее в линейке моделей Lada.
На АвтоВАЗе признали, что дата дебюта Lada Iskra немного сдвинется. Изначально премьера новинки была запланирована на конец 2024 года, но теперь она переносится на начало 2025 года.
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Метки: Vesta АвтоВАЗ Автовсячина Искра Лада авто автомир автомобили машина
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берешь кредит на 10 лет, открываешь дилерский центр, сам лично гоняешь тачки из Тольятти в подмосковье, там покупаешь за 900к, в подмосковье продаешь за 900к, часть прибыли идет на оплату кредита, остальное себе на зарплату