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Mercedes-AMG G 63 стал кабриолетом и выйдет ограниченным тиражом

Mercedes-AMG G 63 стал кабриолетом и выйдет ограниченным тиражом

Автор:
29 декабря 2023 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: AMG   Mercedes   Mercedes-AMG   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   кабриолет   машина   тюнинг   
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У внедорожника Mercedes-AMG G 63 появилась модификация с открытым верхом, но Mercedes-AMG здесь ни при чём. Кабриолет разработали в Германии по заказу компании Refined Marques — крупного дилера экзотических и премиальных автомобилей. Компания заказала 20 таких внедорожников, которые распространит среди своих клиентов. Цена стартует с отметки 1,2 миллиона евро или 120 миллионов рублей.
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Метки: AMG   Mercedes   Mercedes-AMG   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   внедорожник   кабриолет   машина   тюнинг   
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3  комментария
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11k
kaboza 3 часа назад
Режем ценник)))
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23k
сеньор Леонсио 4 часа назад
Без гелика с открытым верхом в Монако не перезимовать!
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2k
KE2646 6 часов назад
Нелепая безвкусица.
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