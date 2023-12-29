Mercedes-AMG G 63 стал кабриолетом и выйдет ограниченным тиражом

Основой короткобазного Mercedes-AMG G 63 Cabriolet от Refined Marques послужила актуальная модель G63 с твинтурбированным двигателем V8 объёмом 4 литра, мощностью 577 л. с. и 850 Нм крутящего момента. Принципиальное отличие кастома от прежнего заводского кабрио — наличие дополнительной пары коротких дверок, открывающихся против хода движения, что сделано для удобства посадки на задние кресла. Автоматический верх нажатием кнопки может убираться и подниматься прямо по ходу движения.



Первый собранный экземпляр G 63 Cabriolet изысканного фарфорово-голубого цвета с красно-белым кожаным салоном был продемонстрирован на минувшей неделе в Монако. Последующие по желанию заказчика могут отличаться окраской и нюансами интерьера, однако цена останется приблизительно на одном уровне в 1.2 млн евро за экземпляр. Сообщается, что из 20 намеченных к выпуску машин 17 уже продано.