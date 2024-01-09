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ДТП с любителем нюхать чужой выхлоп

ДТП с любителем нюхать чужой выхлоп

Автор:
09 января 2024 10:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло в Иркутской области недалеко от поворота на Черемхово. Водитель универсала выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном, после чего его отбросило на кроссовер. Водитель автомобиля с видеорегистратором смог избежать столкновения. К счастью, никто не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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АнтонПолднев 2 часа назад
Уходить на встречку при такой плотности движения, это верх гениальности.
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