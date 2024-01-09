ДТП с любителем нюхать чужой выхлоп

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ДТП произошло в Иркутской области недалеко от поворота на Черемхово. Водитель универсала выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном, после чего его отбросило на кроссовер. Водитель автомобиля с видеорегистратором смог избежать столкновения. К счастью, никто не пострадал.
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