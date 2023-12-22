"Повернула, не заметила кирпич" и сбила пешехода

В Калининграде 20-летняя девушка-водитель автомобиля Фольксваген Тигуан не заметив знака запрета правого поворота повернула на улицу Азовскую с односторонним движением. Увидев кирпич она стала давать назад и умудрилась сбить 48-летнюю женщина, переходившую дорогу по пешеходному переходу. По данными ГИБДД, женщина госпитализирована. А 20-летняя водитель признала свою вину и пообещала, что больше так делать не будет.

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