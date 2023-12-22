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"Повернула, не заметила кирпич" и сбила пешехода

"Повернула, не заметила кирпич" и сбила пешехода

Автор:
22 декабря 2023 10:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Калининграде 20-летняя девушка-водитель автомобиля Фольксваген Тигуан не заметив знака запрета правого поворота повернула на улицу Азовскую с односторонним движением. Увидев кирпич она стала давать назад и умудрилась сбить 48-летнюю женщина, переходившую дорогу по пешеходному переходу. По данными ГИБДД, женщина госпитализирована. А 20-летняя водитель признала свою вину и пообещала, что больше так делать не будет.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов 48 минут назад
Никак я не пойму, зачем женщинам некрупного телосложения, да ещё и в городе такие БэТэРы? Смотришь, иную автоледь из-за руля ни хрена не видно. Спрашивается, ну как можно отслеживать дорожную обстановку при такой посадке? Регулировки сиденья и руля не хватает, а парктроник им не помогает. И потом, одно дело, скажем, перепутать педальки на "Матизе", а другое дело, на каком-нибудь трёхтонном двухсотсильном монстре - последствия разные.
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279
JagaJaga 11 минут назад
Встретились две дуры! Одна в уши долбится и в экран камеры заднего вида не смотрит, вторая решила что ни чего страшного, если пойти на перерез автомобилю, который сдаёт назад!
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11k
zlopisec 52 минуты назад
Отловить тех, кто этой дуре права продал, и послать менять сибирские ландшафты....
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