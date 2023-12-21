Насколько быстро деградирует батарея в электромобилях

Согласно данным норвежца, оказавшийся в его руках ID.3 утратил 6.3 % заряда батареи, снизившегося теперь до уровня 52.1 кВт·ч, если сравнивать с АКБ в 55.6 кВт·ч нового ID.3, на котором Ниланд ездил два года назад. Если же принять во внимание полезную ёмкость, которую заявляет Volkswagen, а именно 58 кВт·ч, то деградация составляет 10.1 %.



Сориентироваться, много это или мало, помогут результаты проб других электромобилей того же года выпуска, проводившихся в нежарких условиях скандинавского региона. По данным блогера, аккумулятор Tesla Model 3 Performance потерял 5.3 % от изначальной ёмкости после 62 000 км пробега, а Mercedes-Benz EQC 400 с 234 000 км на одометре — 8.4 %.



Выясняется, что критичнее всего на долговременности аккумулятора сказываются возраст и число циклов зарядки: семилетка e-Golf с пробегом 161 000 км продемонстрировал 18.5 % деградации от изначальной ёмкости. Kia Soul EV 2015 года с пробегом 100 000 км — удручающие 34.6 %!