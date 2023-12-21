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Насколько быстро деградирует батарея в электромобилях

Насколько быстро деградирует батарея в электромобилях

Автор:
21 декабря 2023 14:46
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
3920
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Как известно, владельцев электромобилей не особо волнуют цены на АЗС, однако скорость разрядки батареи им точно небезразлична, и ещё более — длительность её ресурса. Как оказалось - скорость снижения ёмкости аккумулятора после 50 000 километров пробега удручает.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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26  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
В целом мало кто ездит на автомобиле более ста тысяч, это как раз гарантийный пробег. Потом продают. А уж показатели Мерседеса очень радуют.
Но я по прежнему не понимаю смысла электромобиля там, где нет разветвленной сети зарядок. Да и вообще электромобиль тупик. Батареи почти не перерабатываются. Производство не самое экологичное. Выгода так себе.
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22k
сеньор Леонсио 12 минут назад
А экологи почему молчат, где эта сраная Грета?!
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2k
Rom 15 минут назад
Все, плять, такие эксперды. Даже написать нечего. Одни до 100 ткм едут, другие педики
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15k
Antique computer Полчаса назад
Электромобили - для тех, кто пропускал уроки физики и арифметики.
Идеальные потребители!
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−2
Bresser Sky-watcher Полчаса назад
Долгое время работал в Норвегии и вот что заметил. Чем дальше на север тем меньше там батареек и больше огромных внедорожников. А сейчас кто купил там батарейку жалеет потому что топливо получается дешевле. Все льготы с батареек сняли, слишком много их стало.
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20k
Robin Hood 41 минуту назад
Да ну накуй ваши ЭлектромОбили. Одна головная боль от них.
да и детишек жалко.
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0
sassska 41 минуту назад
Rekkeviddeangst Фобия не доехать На русском.На ютубе
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5k
Михаил 49 минут назад
Вообщем все на лесапеды
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7k
Vladimir Час назад
На правах анекдота, но совершенно серьезно: Частная компания в Германии начала производить электрические Нивы. Покупает новые машины у официальных дилеров, снимает с них ДВС и устанавливает электро- двигатели и литиевые батареи.
Как представлю себя зимой в тайге на электро Ниве ...
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83
aleksey090 Час назад
Скоро еще и обновления будут приходить как в телефоне, вышла новая модель - пришло обновление. А потом за ночь 20-30% куда-то испаряется))))
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24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ну ёмн , электромобиль , сугубо городской автомобиль , ну максимум из загородного дома до работы и обратно , тогда да это выгодно , приехал домой в гараж и заряжать .
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87k
Доктор Джонс 2 часа назад
Почему всё то плохо работает?

В США кризис перепроизводства электромобилей, их запасы на торговых площадках превысили прошлогодние в два с лишним раза. В чем проблема, неужели просто мода прошла? Отнюдь, всё гораздо прозаичней люди разобрались, что реклама врёт. Оказалось, что содержать «экологичное» авто не так-то и дёшево. Точнее, просто дорого, да и неудобно несмотря на приличное количество зарядных станций, кататься можно далеко не везде.

Потребители в США всё более настороженно относятся к электромобилям, отказываясь от них по причине высоких цен и неудовлетворительной инфраструктуры зарядки. Ford Motor Co. на этой неделе сообщила поставщикам, что сокращает производство ряда моделей электромобилей 2024 году на 50%. General Motors Co. также откладывает производство некоторых своих новых электромобилей, включая внедорожник Chevrolet Equinox и пикап Silverado", сообщает Bloomberg.

Однако означенные причины падения спроса являются далеко не единственными, про основные просто не говорят. «Платите один раз, потом электромобиль постепенно окупается» примерно так звучит реклама. Но не всё настолько просто.
Во-первых, электромобили намного дороже аналогичных по классу авто на бензине или солярке. Во-вторых, электроэнергия стоит очень дорого, и 80% её в тех же Штатах вырабатывается путём сжигания углеводородов. Плюс вам ещё придётся купить домой зарядное устройство, которое тоже стоит очень приличных денег. Посему сроки окупаемости уходят в бесконечность.

Если по-простому, то литр условного бензина сначала сжигается на ТЭЦ, из него вырабатывается электроэнергия, далее она передаётся по проводам вам домой, заряжает аккумулятор, и только потом толкает ваше транспортное средство. Учитывая коэффициент полезного действия (КПД) электростанции, линии электропередач, зарядного устройства и самого электромотора, потери получаются просто колоссальные! Гораздо выгодней залить тот же литр в ДВС и завести мотор.

Уже взвыли экологи которые не проплаченные, а честные. Немцы из института экономических исследований в Мюнхене посчитали, что с учётом означенных потерь при выработке электроэнергии Tesla Model 3 выделяет 159 граммов диоксида углерода за километр пробега, тогда как её одноклассник, дизельный Mercedes C 220d всего 117 граммов.

Около 15 лет назад в Японии пытались пересесть на электромобили, причём по-умному которые будут заряжаться от АЭС. Компании разработали «народные» электромобили, была просчитана стоимость их эксплуатации и окупаемости. Выглядело всё очень привлекательно и реалистично. Однако 11 марта 2011 года случилась авария на АЭС «Фукусима», которую многие считают диверсией.
И всё электромобильный проект сдох. Их там, конечно, делают, но исключительно на экспорт, так как все 100% электроэнергии на островах получают за счёт сжигания углеводородов. Япония просто не может пересесть на «экологичные» авто, иначе там все просто задохнутся. Поэтому и катаются на машинах с обычными ДВС.

В Германии, где атомную энергетику тоже убили, электромобили также не особо популярны. Собственно, ажиотаж прошёл, люди получили опыт эксплуатации данных транспортных средств и поняли, что это невыгодно.

Судя по всему, на рынке электромобилей намечается глобальный откат совершенно естественный. Так как налицо тупиковая ветвь автомобильной «эволюции». Всё дорого, вредно для природы, да ещё и неудобно.

Кто не успел тот опоздал. Большая часть вложений в электромобильные производства, сделанные в последние два-три года, никогда не окупятся. Это убытки в чистом виде. Но пионеры отрасли успели слупить денег с доверчивых покупателей, тот же Илон Маск просто озолотился.
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14k
..: Атеист :.. 2 часа назад
А есть ли вообще экономия?? Два варианта:
1. Покупаешь новую, а через пару лет продаешь и опять покупаешь новую. Вот эта вот разница между новой и проданной - сколько в литрах топлива? В общем деньги потраченные на кВт + разницу в цене сопоставить с пробегом и узнать реальную стоимость 1 км.
2. Не продаешь, а юзаешь долго. Ок, но тогда деградация акб и её замена. Замена батарейки во сколько выйдет? и сколько это будет в литрах топлива.

Короче, сомнительно все это. Охота экономии - малолитражный двигатель и спокойный стиль езды.
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