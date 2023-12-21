Насколько быстро деградирует батарея в электромобилях

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Как известно, владельцев электромобилей не особо волнуют цены на АЗС, однако скорость разрядки батареи им точно небезразлична, и ещё более — длительность её ресурса. Как оказалось - скорость снижения ёмкости аккумулятора после 50 000 километров пробега удручает.
Педантично тестирующий современные электромобили уже несколько лет подряд норвежский энтузиаст Бьорн Ниланд проверил на этот раз Volkswagen ID.3. Двухлетний возраст машины и умеренный пробег 48 000 км позволяли рассчитывать на минимальное отклонение от заводских параметров тяговой батареи номинальной ёмкостью 62 кВт·ч.
Как оказалось, реальность несколько отличается от ожидания. Проехав 254 км при минусовых температурах, блогер остановился у суперчарджера, чтобы зарядить аккумулятор, и произвел подсчёты. Потребление электроэнергии автомобилем составило 19.6 кВт·ч/100 км, т. е. приблизительно как у Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD, но чуть больше, чем расходует Tesla Model Y Long Range.
В целом некритично и в пределах допустимого, чего нельзя сказать о ресурсе.
В целом некритично и в пределах допустимого, чего нельзя сказать о ресурсе.
Согласно данным норвежца, оказавшийся в его руках ID.3 утратил 6.3 % заряда батареи, снизившегося теперь до уровня 52.1 кВт·ч, если сравнивать с АКБ в 55.6 кВт·ч нового ID.3, на котором Ниланд ездил два года назад. Если же принять во внимание полезную ёмкость, которую заявляет Volkswagen, а именно 58 кВт·ч, то деградация составляет 10.1 %.
Сориентироваться, много это или мало, помогут результаты проб других электромобилей того же года выпуска, проводившихся в нежарких условиях скандинавского региона. По данным блогера, аккумулятор Tesla Model 3 Performance потерял 5.3 % от изначальной ёмкости после 62 000 км пробега, а Mercedes-Benz EQC 400 с 234 000 км на одометре — 8.4 %.
Выясняется, что критичнее всего на долговременности аккумулятора сказываются возраст и число циклов зарядки: семилетка e-Golf с пробегом 161 000 км продемонстрировал 18.5 % деградации от изначальной ёмкости. Kia Soul EV 2015 года с пробегом 100 000 км — удручающие 34.6 %!
Сориентироваться, много это или мало, помогут результаты проб других электромобилей того же года выпуска, проводившихся в нежарких условиях скандинавского региона. По данным блогера, аккумулятор Tesla Model 3 Performance потерял 5.3 % от изначальной ёмкости после 62 000 км пробега, а Mercedes-Benz EQC 400 с 234 000 км на одометре — 8.4 %.
Выясняется, что критичнее всего на долговременности аккумулятора сказываются возраст и число циклов зарядки: семилетка e-Golf с пробегом 161 000 км продемонстрировал 18.5 % деградации от изначальной ёмкости. Kia Soul EV 2015 года с пробегом 100 000 км — удручающие 34.6 %!
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Но я по прежнему не понимаю смысла электромобиля там, где нет разветвленной сети зарядок. Да и вообще электромобиль тупик. Батареи почти не перерабатываются. Производство не самое экологичное. Выгода так себе.
Идеальные потребители!
Как представлю себя зимой в тайге на электро Ниве ...
В США кризис перепроизводства электромобилей, их запасы на торговых площадках превысили прошлогодние в два с лишним раза. В чем проблема, неужели просто мода прошла? Отнюдь, всё гораздо прозаичней люди разобрались, что реклама врёт. Оказалось, что содержать «экологичное» авто не так-то и дёшево. Точнее, просто дорого, да и неудобно несмотря на приличное количество зарядных станций, кататься можно далеко не везде.
Потребители в США всё более настороженно относятся к электромобилям, отказываясь от них по причине высоких цен и неудовлетворительной инфраструктуры зарядки. Ford Motor Co. на этой неделе сообщила поставщикам, что сокращает производство ряда моделей электромобилей 2024 году на 50%. General Motors Co. также откладывает производство некоторых своих новых электромобилей, включая внедорожник Chevrolet Equinox и пикап Silverado", сообщает Bloomberg.
Однако означенные причины падения спроса являются далеко не единственными, про основные просто не говорят. «Платите один раз, потом электромобиль постепенно окупается» примерно так звучит реклама. Но не всё настолько просто.
Во-первых, электромобили намного дороже аналогичных по классу авто на бензине или солярке. Во-вторых, электроэнергия стоит очень дорого, и 80% её в тех же Штатах вырабатывается путём сжигания углеводородов. Плюс вам ещё придётся купить домой зарядное устройство, которое тоже стоит очень приличных денег. Посему сроки окупаемости уходят в бесконечность.
Если по-простому, то литр условного бензина сначала сжигается на ТЭЦ, из него вырабатывается электроэнергия, далее она передаётся по проводам вам домой, заряжает аккумулятор, и только потом толкает ваше транспортное средство. Учитывая коэффициент полезного действия (КПД) электростанции, линии электропередач, зарядного устройства и самого электромотора, потери получаются просто колоссальные! Гораздо выгодней залить тот же литр в ДВС и завести мотор.
Уже взвыли экологи которые не проплаченные, а честные. Немцы из института экономических исследований в Мюнхене посчитали, что с учётом означенных потерь при выработке электроэнергии Tesla Model 3 выделяет 159 граммов диоксида углерода за километр пробега, тогда как её одноклассник, дизельный Mercedes C 220d всего 117 граммов.
Около 15 лет назад в Японии пытались пересесть на электромобили, причём по-умному которые будут заряжаться от АЭС. Компании разработали «народные» электромобили, была просчитана стоимость их эксплуатации и окупаемости. Выглядело всё очень привлекательно и реалистично. Однако 11 марта 2011 года случилась авария на АЭС «Фукусима», которую многие считают диверсией.
И всё электромобильный проект сдох. Их там, конечно, делают, но исключительно на экспорт, так как все 100% электроэнергии на островах получают за счёт сжигания углеводородов. Япония просто не может пересесть на «экологичные» авто, иначе там все просто задохнутся. Поэтому и катаются на машинах с обычными ДВС.
В Германии, где атомную энергетику тоже убили, электромобили также не особо популярны. Собственно, ажиотаж прошёл, люди получили опыт эксплуатации данных транспортных средств и поняли, что это невыгодно.
Судя по всему, на рынке электромобилей намечается глобальный откат совершенно естественный. Так как налицо тупиковая ветвь автомобильной «эволюции». Всё дорого, вредно для природы, да ещё и неудобно.
Кто не успел тот опоздал. Большая часть вложений в электромобильные производства, сделанные в последние два-три года, никогда не окупятся. Это убытки в чистом виде. Но пионеры отрасли успели слупить денег с доверчивых покупателей, тот же Илон Маск просто озолотился.
1. Покупаешь новую, а через пару лет продаешь и опять покупаешь новую. Вот эта вот разница между новой и проданной - сколько в литрах топлива? В общем деньги потраченные на кВт + разницу в цене сопоставить с пробегом и узнать реальную стоимость 1 км.
2. Не продаешь, а юзаешь долго. Ок, но тогда деградация акб и её замена. Замена батарейки во сколько выйдет? и сколько это будет в литрах топлива.
Короче, сомнительно все это. Охота экономии - малолитражный двигатель и спокойный стиль езды.