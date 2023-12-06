В США открыли первую дорогу, заряжающую электромобили

Длина первой в Северной Америке дороги, заряжающей автомобили, всего 400 метров. Участок считается опытным. За передачу электричества отвечают установленные под покрытием катушки, но принимать энергию могут только автомобили, оснащённые устройством беспроводного подзаряда аккумуляторов.



Создатели дороги особо отмечают, что она полностью безопасна для пешеходов, диких животных и других видов транспорта.



Издание отмечает, что технология могла бы быть полезна, к примеру, на городских улицах: зарядка во время движения облегчила бы жизнь не только обычных владельцев электрокаров, но и, допустим, сотрудников служб доставки, которые пользуются электрическим транспортом. В то же время жители Детройта уже успели заявить, что вместо расходов на технологичный проект стоило бы просто починить дороги или усовершенствовать систему общественного транспорта.



Компания Electreon известна своими разработками в области беспроводной зарядки. Аналогичные дороги уже тестируются в некоторых европейских странах. Кроме того, весной этого года стартап провёл необычный эксперимент, заставив гибридную Toyota RAV4 проехать без ДВС почти 2 тысячи километров при паспортном запасе хода 68 километров.