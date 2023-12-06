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В США открыли первую дорогу, заряжающую электромобили

В США открыли первую дорогу, заряжающую электромобили

Автор:
06 декабря 2023 12:21
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   эксперимент   электромобиль   
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Власти Детройта и компания Electreon открыли первый в США дорожный участок, способный подзаряжать аккумуляторы едущих по шоссе электромобилей. В будущем технологию планируется применить и на других шоссе штата Мичиган. Однако у проекта нашлись и критики.

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Метки: Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   машина   эксперимент   электромобиль   
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1  комментарий
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zloykoyot 2 часа назад
Мне на америкосов класть. Но такая трасса для Детройта - что гиперлуп для голожопых хохлов.
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