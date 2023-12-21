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Врезался в стоящие автомобили и придавил людей

Врезался в стоящие автомобили и придавил людей

Автор:
21 декабря 2023 10:19
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло в Москве на улице Нижегородской. Черный BMW под управлением 33-летнего мужчины столкнулся с двумя автомобилями, между которыми находились два человека. Пострадавшими оказались водители автомобилей, которые перед этим столкнулись друг с другом. Обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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18k
Мистер Фикс 2 часа назад
А, беемвеее...
Все понятно.
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Провокатор Час назад
Типа судьба задумала отправить их на больничную койку, но с первого раза не получилось?
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Дальнобой

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