Врезался в стоящие автомобили и придавил людей

ДТП произошло в Москве на улице Нижегородской. Черный BMW под управлением 33-летнего мужчины столкнулся с двумя автомобилями, между которыми находились два человека. Пострадавшими оказались водители автомобилей, которые перед этим столкнулись друг с другом. Обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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