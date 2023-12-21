Врезался в стоящие автомобили и придавил людей

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ДТП произошло в Москве на улице Нижегородской. Черный BMW под управлением 33-летнего мужчины столкнулся с двумя автомобилями, между которыми находились два человека. Пострадавшими оказались водители автомобилей, которые перед этим столкнулись друг с другом. Обоих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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