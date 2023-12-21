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"Ценный специалист" сбил женщину на пешеходном переходе

"Ценный специалист" сбил женщину на пешеходном переходе

Автор:
21 декабря 2023 07:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Подробностей об этом ДТП практически нет. Известно только то, что произошло оно в 19 декабря в Уфе. Легковой автомобиль Лада Ларгус сбил женщину, которая вместе с детьми переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара женщину отбросило на середину перекрестка. Несмотря на наезд, она самостоятельно поднялась на ноги и направилась к тротуару.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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3  комментария
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r3mba4 Полчаса назад
кто права ему выдал? Пусть домой едет и на ишаках потренируется.
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18k
seller-k 14 минут назад
Детей за руки держать, бежать не надо - это переход. Водителю особенно внимательнее в этом месте.
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5k
Григорий Час назад
весь ряд стоит, он летит!, хотя мамаша сама виновата в большей степени как в жопу раненая бежит с детьми через дорогу, на 2 секунды раньше и досталось бы детям.
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