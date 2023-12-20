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Госдума не станет возмещать затраты на бензин депутатам на иномарках

Госдума не станет возмещать затраты на бензин депутатам на иномарках

Автор:
20 декабря 2023 19:56
Сообщество : Автомир
Метки: Госдума   бензин   возмещение затрат   депутаты   иномарки   ограничения   отечественные автомобили   
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Ограничения начнут действовать совсем скоро, но автоэксперты уверены, что на отечественные автомобили пересядут немногие.

С 1 января 2024 года Государственная дума прекратит оплачивать бензин депутатам, которые не пересели на отечественные автомобили. Об этом сообщила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова, добавив, что сама пока передвигается на "Камри".


"С 1 января Госдума не будет принимать документы, необходимые для возмещения расходов на автотранспортные услуги на автомобили других марок. Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно", — сообщила Яна Лантратова.

По словам Лантратовой, власти всех регионов уже уведомили депутатов о необходимости с 2024 года пересесть на рекомендованные Минпромторгом марки автомобилей. Правда, в их число затесались и китайские авто. Помимо "Лады" (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗа (Патриот, "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР) и "Ауруса" (Senat, Komendant) в списке присутствуют "Москвич" (3, 3е, 6), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY) и Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).


Добавим, что в августе 2023 года президент России заявил, что все российские чиновники должные ездить на отечественных автомобилях. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею, поскольку её реализация обеспечит господдержку отечественному автопрому. Спустя полтора месяца, 18 сентября, Совет Госдумы обязал российских чиновников пересаживаться на автомобили российских марок, пообещав предоставить эти авто в начале 2024 года.


Ранее автоэксперты указали, что вряд ли все чиновники сразу ринутся пересаживаться на "Лады". Проблема, по их мнению, заключается в ограниченности выбора российских моделей и их недостаточной комфортности. На Aurus всех пересадить не получится из-за цены машины, а условный УАЗ предназначен для обывательских, а не служебных нужд.

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Метки: Госдума   бензин   возмещение затрат   депутаты   иномарки   ограничения   отечественные автомобили   
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12  комментариев
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205
ruslan d Час назад
А им еще и бенз оплачивали ???
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4k
Горожанин 19 секунд назад
"С 1 января 2024 года Государственная дума прекратит оплачивать бензин депутатам, которые не пересели на отечественные автомобили".
----------------
Информационный взброс. Служебные автомобили депутатов Госдумы - это вопрос аппарата Госдумы. К личным автомобилям депутатов вопрос вообще не имеет никакого отношения.
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17k
SandMANn 2 минуты назад
А почему только на иномарках? Экономия – так экономия.
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1k
Алексей Попов 46 минут назад
То есть депсы которые откровенно на йух послали указ царя о пересадке на отечественные кареты не только не наказаны но еще им и сказали "да ладно, ну нет так нет". Я просто в аухе - а на хрена нам всеь институт этих типа "депутатов" - на хрен с ялика и экономия какая, я уж молчу что для легитимности царя потратим 33 лярда. Не ту страну назвали гондурасом...
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56k
Опиум для народа Час назад
Да-да, сколько уже длится п"здёж про то что они все пересядут на отечественное?
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50k
Элек Мек Час назад
Помнится был в 1998 году в Нижнем Новгороде мэр,ездил на Волге,вот только мотор там стоял Тойотовский,и потроха не ГАЗовские.Так что и эти выкрутятся.
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