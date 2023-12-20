Госдума не станет возмещать затраты на бензин депутатам на иномарках

По словам Лантратовой, власти всех регионов уже уведомили депутатов о необходимости с 2024 года пересесть на рекомендованные Минпромторгом марки автомобилей. Правда, в их число затесались и китайские авто. Помимо "Лады" (Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗа (Патриот, "Пикап", "Профи", "Хантер", СГР) и "Ауруса" (Senat, Komendant) в списке присутствуют "Москвич" (3, 3е, 6), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY) и Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).





Добавим, что в августе 2023 года президент России заявил, что все российские чиновники должные ездить на отечественных автомобилях. Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею, поскольку её реализация обеспечит господдержку отечественному автопрому. Спустя полтора месяца, 18 сентября, Совет Госдумы обязал российских чиновников пересаживаться на автомобили российских марок, пообещав предоставить эти авто в начале 2024 года.





Ранее автоэксперты указали, что вряд ли все чиновники сразу ринутся пересаживаться на "Лады". Проблема, по их мнению, заключается в ограниченности выбора российских моделей и их недостаточной комфортности. На Aurus всех пересадить не получится из-за цены машины, а условный УАЗ предназначен для обывательских, а не служебных нужд.