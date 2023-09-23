Депутат показал, чем в Госдуме кормят парламентариев

Повара готовят нормально, но порции шибко маленькие, посетовал слуга народа.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев показал журналистам цены в думской столовой и пожаловался на маленькие порции первого и второго блюд. Слуга народа рассказал, что за 500 рублей можно купить полноценный бизнес-ланч, в который входит салат, суп, горячее блюдо, бездрожжевая булочка и кусочек сливочного масла. А вот напиток придётся покупать отдельно — стакан вишневого компота обойдётся в дополнительные 72 рубля.
"Откровенно говоря, качество столовой Госдумы хуже, чем, например, в Самарской губернской думе, где я работал ранее. Но съедобно. Порции, особенно первое, небольшие. Из сегодняшнего бизнес-ланча рис с курицей терияки понравился, и компот", — поделился впечатлениями от думской столовой Матвеев.
Депутат также показал меню на день (на 21 сентября) — если отказаться от второго блюда, листья салата с горчичной заправкой и перепелиными яйцами вместе с супом обойдутся в 370 рублей, а за первое и второе блюдо без салата придётся заплатить 440 рублей.
Добавим, что ранее депутаты жаловались на дороговизну думской столовой. Депутат от КПРФ Сергей Обухов, к примеру, говорил, что выгоднее на обед выходить в город, где бизнес-ланч обойдётся в 300-350 рублей — то есть на 150-200 рублей дешевле, чем в думской столовой.
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Там с точки зрения подчинённых размышления.
Что-бы балалайку о повышении ЗП не затягивали.
А 500 рублей ему понятно дело как интересно.
Может вообще выходит, что-бы поесть в пустом зале за 2-3к.
Депутаты сами в очереди с подносом стоят? Никто не знает?
Для сравнения в столовой одного из подразделений силовых структур в Москве (побывал у них, когда это ведомство заказывало у нас НИР)
Компот из вишни - 12 рублей.
Борщ -75 рублей
Гуляш из свинины - 75 рублей
Гуляш из говядины - 125 рублей.
Общая стоимость обеда (салат, первое, второе, компот) где то 250 рублей.
Порции как в советских столовых.
Просто наши коммерсы дерут три шкуры.
И если депутатов "бреют" - ну наверное это не так уж плохо.
Пусть зряплату себе ещё добавят