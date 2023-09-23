Депутат показал, чем в Госдуме кормят парламентариев

Депутат Госдумы Михаил Матвеев показал журналистам цены в думской столовой и пожаловался на маленькие порции первого и второго блюд. Слуга народа рассказал, что за 500 рублей можно купить полноценный бизнес-ланч, в который входит салат, суп, горячее блюдо, бездрожжевая булочка и кусочек сливочного масла. А вот напиток придётся покупать отдельно — стакан вишневого компота обойдётся в дополнительные 72 рубля.



