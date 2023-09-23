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Депутат показал, чем в Госдуме кормят парламентариев

Депутат показал, чем в Госдуме кормят парламентариев

Автор:
23 сентября 2023 16:43
Сообщество : Еда
Метки: Госдума   блюда   депутаты   меню   столовавя   фото   цены   
1479
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Повара готовят нормально, но порции шибко маленькие, посетовал слуга народа.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев показал журналистам цены в думской столовой и пожаловался на маленькие порции первого и второго блюд. Слуга народа рассказал, что за 500 рублей можно купить полноценный бизнес-ланч, в который входит салат, суп, горячее блюдо, бездрожжевая булочка и кусочек сливочного масла. А вот напиток придётся покупать отдельно — стакан вишневого компота обойдётся в дополнительные 72 рубля.


"Откровенно говоря, качество столовой Госдумы хуже, чем, например, в Самарской губернской думе, где я работал ранее. Но съедобно. Порции, особенно первое, небольшие. Из сегодняшнего бизнес-ланча рис с курицей терияки понравился, и компот", — поделился впечатлениями от думской столовой Матвеев.

Депутат также показал меню на день (на 21 сентября) — если отказаться от второго блюда, листья салата с горчичной заправкой и перепелиными яйцами вместе с супом обойдутся в 370 рублей, а за первое и второе блюдо без салата придётся заплатить 440 рублей.

Добавим, что ранее депутаты жаловались на дороговизну думской столовой. Депутат от КПРФ Сергей Обухов, к примеру, говорил, что выгоднее на обед выходить в город, где бизнес-ланч обойдётся в 300-350 рублей — то есть на 150-200 рублей дешевле, чем в думской столовой.

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Метки: Госдума   блюда   депутаты   меню   столовавя   фото   цены   
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20  комментариев
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1k
Rom 38 минут назад
Да, вот именно там ребятам эти 120-150 рублей лишних очень важны ))
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9k
Бритва 4 минуты назад
Какое-то время назад у них были более, кхм, демократичные цены. Наверное, закрутили гайки.
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13k
кот базилий 4 минуты назад
Они в ресторанах окрестных и завтракают и обедают.
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49k
Элек Мек 7 минут назад
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9k
Бритва 11 минут назад
ЖриЧёДали
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35k
АнтонПолднев 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
K7OO Полчаса назад
Не думаю, что там стоит очередь из коммерсантов, желающих держать общепит в Госдуме. Клиентов со стороны нет, спиртного нет, мероприятие не проведешь. Так себе бизнес, ничуть не лучше, чем где-нибудь в больнице или на предприятии. Потому и обед не особо впечатляет. Полагаю, что большинство депутатов там не ест, благо вокруг с этим проблем точно нет.
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Пожалуйста! Прикладывайте к таким постам сведение о ЗП депутата ГД! Что бы, так сказать, можно было сразу оценить масштаб траХедии!
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62k
doker Полчаса назад
Если обед принёс официант, то это уже не столовка.
Депутаты сами в очереди с подносом стоят? Никто не знает?
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5k
Сергей Семенов 39 минут назад
Вполне нормальная цена. Я, например, на салат-первое-второе-компот трачу в обычной столовке непафосного бизнес-центра В+ трачу 380-500.
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34k
albedo 54 минуты назад
Не понял - на мой взгляд - не дешево.
Для сравнения в столовой одного из подразделений силовых структур в Москве (побывал у них, когда это ведомство заказывало у нас НИР)
Компот из вишни - 12 рублей.
Борщ -75 рублей
Гуляш из свинины - 75 рублей
Гуляш из говядины - 125 рублей.
Общая стоимость обеда (салат, первое, второе, компот) где то 250 рублей.

Порции как в советских столовых.

Просто наши коммерсы дерут три шкуры.
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15k
Kostick 56 минут назад
в центре москвы за пицот ре, да первое, второе и компот? да со стипухой под пол-ляма, и кучей плюшек, в виде проезда, квартиры, зарплаты помощникам) страшно далеки они от народа (r)
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16k
a_komolow Час назад
Бедолаги!

Пусть зряплату себе ещё добавят
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0
fakamazafaka Час назад
как же нам не пофиг
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