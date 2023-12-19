Электрокары массово "замерзают" на трассах

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Электромобили в мороз не выдерживают испытание трассой. Видео замерзающих электрокаров в степях Казахстана расспространяется в соцсетях.
Нынешняя зима является во многом первой для многих казахстанцев, которые купили электромобиль. И конечно же сейчас главный минус такого рода авто - это отсутствие зарядной инфраструктуры на трассах.
Прямо сейчас электромобиль - это идеальный вид транспорта для города, но межгородные поездки пока лучше оставить бензиновым "чудовищам".
Одно из видео, демонстрирующееся в соцсетях, показывает как электромобили массово замерзают на трассах по всему СНГ.
Как считают эксперты причина того, что электромобили остаются на трассе является повышенный расход заряда в мороз. И этот фактор владельцы электромобилей не учитывают когда отправляются в путь.
Прямо сейчас электромобиль - это идеальный вид транспорта для города, но межгородные поездки пока лучше оставить бензиновым "чудовищам".
Одно из видео, демонстрирующееся в соцсетях, показывает как электромобили массово замерзают на трассах по всему СНГ.
Как считают эксперты причина того, что электромобили остаются на трассе является повышенный расход заряда в мороз. И этот фактор владельцы электромобилей не учитывают когда отправляются в путь.
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Замечены пару L9, они вообще гибриды, им по суте пофиг на розетку. Думаю дело в другом.
А он, скорее всего, имеет ввиду "электротрансмиссию", только в качестве источника тока не ДВС с генератором, а "топливные элементы".
Но людям нравится. Пусть балуются. Главное продать автомобиль до тех пор пока батарея работает.
Тогда ужо лучшее вот эта зарядка, тока с колёсиками (не, не, ...не с теми, о которых вы подумали)