Электрокары массово "замерзают" на трассах

Нынешняя зима является во многом первой для многих казахстанцев, которые купили электромобиль. И конечно же сейчас главный минус такого рода авто - это отсутствие зарядной инфраструктуры на трассах.



Прямо сейчас электромобиль - это идеальный вид транспорта для города, но межгородные поездки пока лучше оставить бензиновым "чудовищам".



Одно из видео, демонстрирующееся в соцсетях, показывает как электромобили массово замерзают на трассах по всему СНГ.



Как считают эксперты причина того, что электромобили остаются на трассе является повышенный расход заряда в мороз. И этот фактор владельцы электромобилей не учитывают когда отправляются в путь.