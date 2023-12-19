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Электрокары массово "замерзают" на трассах

Электрокары массово "замерзают" на трассах

Автор:
19 декабря 2023 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зима   машина   электромобиль   
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Электромобили в мороз не выдерживают испытание трассой. Видео замерзающих электрокаров в степях Казахстана расспространяется в соцсетях.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зима   машина   электромобиль   
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30  комментариев
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7k
Roman Час назад
Это же каким отбитым надо быть, чтобы на машинке, сделанной для коротких поездок вокруг розетки, ехать по трассе зимой?!
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36k
koleos72 10 минут назад
Просто нужно как в лондо'нах, розетки делать на фонарных столбах! не на всех, на один из десяти, там... Но это облегчит, продвинет и кошельки наполнит!
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5k
Serj81 19 минут назад
Да это тачки на расстоможню у границы. Ни у одной нет номера.
Замечены пару L9, они вообще гибриды, им по суте пофиг на розетку. Думаю дело в другом.
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2k
Илья 22 минуты назад
Лучший рекламный ролик электричек)))
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728
Руслан 23 минуты назад
ДВС решает! Даже в Москве мне лично электрокар нах не нужен... Баловство, а не транспорт.
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55k
turyst 24 минуты назад
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2k
Сергей Викторович 37 минут назад
Ну потому что у людей мозги перестали работать. К автомобилям относятся как лампочке. Включит - работает, выключит - не работает. А то, что очень сложное устройство и надо хоть что-то знать о том как оно работает и основные принципы - большинство забыли. -18 не такой уж и сильный мороз для электромобиля. А вот для изнеженного современного автолюбителя - это очень холодно. Вот и врубают печки на полную катушку. А печка работает от той же батарейки, поэтому пробег снижается ооооочень хорошо. Но потребитель не привык думать головой. Уж про автономную печку на жидком топливе я промолчу - слишком сложно, но можно было бы хотя потерпеть немного и не тратить много энергии на обогрев своей тушки!
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448
Кристофер Робин 38 минут назад
Я вот как немного местами инженер, думаю что преспектива за автомобилями с автогенерацией, тоесть электромобили в которые можно заливать топливо (H2, 3He и т.д) когда авто приводится в движение электродвигателями от аккумуляторов, но источник подзарядки должен быть на борту.
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448
Кристофер Робин Oleg 15 минут назад
Нет, на текущий момент гибридом называют автомобили с ДВС и электроприводом
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20k
anpetrof 50 минут назад
Какой повышенный расход заряда? Что за галиматья? Просто холодный аккумулятор не может дать необходимую силу тока, так как химическая реакция медленно идёт, вот и проблемы. Как-то лет 20 назад было под Москвой в январе -35. У меня тогда была Ока, аккумулятор я поставил 60А*час. Так полностью заряженный аккумулятор, который на машине ночь простоял, двигатель еле-еле прокручивал, а постоит пару часов в доме, погреется и с полуоборота...
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16k
Kostick Час назад
вот именно по этой причине, плагин-гибриды предпочтительней. на батарейке гонять на работу-домой. а приспичит на дальняк, то нефть палить. причем в канистре километров на 200-300 дополнительного можно с собой взять)
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Казах купил электромобиль. Шкодно звучит.
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859
Михаил Час назад
Ну если вот прям совсем надо ехать - генератор хоть какой то, чтобы до ближайшей розетки доехать, ну или хоть печку включить чтоп не околеть досмерти......
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3k
Наблюдатель Час назад
Как считают эксперты причина того, что электромобили остаются на трассе является повышенный расход заряда. Слава богу,что эксперДы высказали свою точку зрения, то мы сами не догадаемся.
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58k
dima423 Час назад
Если бы электромобили так не пиарили, не делали разные послабления. налоговые. парковочные и тд, не давали бы субсидии на покупку... Их бы просто никто не брал...потому что херня это все)
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12k
Б.Касторский Час назад
Электромобиль просто модная игрушка. Какой смысл выезжать в лютый мороз, зная что по дороге нет зарядных станций? Остановиться и мерзнуть? Бензин/дизель можно хотя бы попросить у проезжающих. А тут?
Но людям нравится. Пусть балуются. Главное продать автомобиль до тех пор пока батарея работает.
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34k
БамбарбияКиргуду Час назад
Казахи: Маска геть.
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17k
SandMANn Час назад
WANTED

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