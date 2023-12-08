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Мужчина чуть не выиграл премию Дарвина: он додумался проверить уровень бензина в баке зажигалкой

Мужчина чуть не выиграл премию Дарвина: он додумался проверить уровень бензина в баке зажигалкой

Автор:
08 декабря 2023 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   бензин   водитель   зажигалка   заправка   премия дарвина   
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Машина быстро загорелась, среднеуралец еле успел вытащить пассажиров из авто. Но пламя перекинулось на бензоколонку. Потушить пожар и не допустить катастрофы помогли другие водители.

Знак на авто «Водятел» нужен как никогда

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Метки: Видео   авто   бензин   водитель   зажигалка   заправка   премия дарвина   
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6  комментариев
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58k
dima423 43 минуты назад
как эти дебилы доживают до своих лет...
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pinbalist 21 минуту назад
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3k
krokodilov 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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34k
Fat Lynx Час назад
эпичный кадр...
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272
Сергей Час назад
Где сотрудники заправки с профессиональными огнетушителями? Почему тушат водители?
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