Мужчина чуть не выиграл премию Дарвина: он додумался проверить уровень бензина в баке зажигалкой

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Машина быстро загорелась, среднеуралец еле успел вытащить пассажиров из авто. Но пламя перекинулось на бензоколонку. Потушить пожар и не допустить катастрофы помогли другие водители.
Знак на авто «Водятел» нужен как никогда
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А за копейки на заправке еще и жопой рисковать дураков мало.