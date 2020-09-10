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"Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на полной скорости рухнул вниз

"Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на полной скорости рухнул вниз (5 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   каршеринг   молодежь   премия дарвина   ради лайка готов на все   
3459
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Чего не сделаешь ради лайков и популярности! Кажется, в полку претендентов на премию Дарвина-2020 прибыло.

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Метки: авто   видео   каршеринг   молодежь   премия дарвина   ради лайка готов на все   
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20  комментариев
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810
Шурман 2 часа назад
Кого то он мне напоминает :).
Кого то он мне напоминает :).
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699
Колючий 12 минут назад
Интересно, сколько подписчиков ему в больницу фруктов принесёт?
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5k
Ivan 16 минут назад
Биомусор...
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2k
Дмитрий Барановский Полчаса назад
Главное, что люди не пострадали.
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5k
Сгусток позитива 44 минуты назад
далпаёп
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−3
малюта 46 минут назад
путенские птенциы, будущие росгвардейцы
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732
Василий 48 минут назад
Естественный отбор !
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4k
Валерий Час назад
Под чем-то он плотно был...
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3k
кот базилий Час назад
У него рожа дебиловатая.
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5k
KOSTELLO Час назад
"Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на полной скорости рухнул внизПосмотреть
"Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на полной скорости рухнул вниз
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
Том Сойер Час назад
"Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на полной скорости рухнул вниз
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29k
Опаньки Час назад
сколько же имбицилов с камерами бегает
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34k
Прораб 2 часа назад
Пацанчег к успеху шёл, но что-то пошло не так
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13k
ВОВЧЕГ Прораб 2 часа назад
Не фартануло!
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3k
Stray 2 часа назад
Ну как бы кепка эф-би-ай уже о многом говорит у самки этих приматов.
Ну а остальном... Надеюсь, что эти представители племени дебилоидов вымрут, не оставив помёта. И без них генетического мусора хоть отбавляй
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891
Radugananebe 2 часа назад
Вот что у этих молодых в черепной коробке, а? Ну хотя бы инстинкт самохранения должен ведь работать?
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32k
dima423 Radugananebe 2 часа назад
да там чето не молодые уже вроде))) просто мозгов нет)
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1k
Alexes 2 часа назад
Видео с хорошим концом
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3k
кот базилий Alexes Час назад
Сверкнула жопа с яйцами и видео закончилось.
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