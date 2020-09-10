"Контент прет!": москвич влез на крышу каршерингового авто и на полной скорости рухнул вниз

Чего не сделаешь ради лайков и популярности! Кажется, в полку претендентов на премию Дарвина-2020 прибыло.
В столице нашей родины парочка устроила эффектные покатушки на каршеринговом авто. Сначала они просто высунулись из салона для удачного видео и фото, но этого оказалось мало.
С криком "Контент прет!" он попытался подняться на ней в полный рост, но что-то пошло не так.
О состоянии трюкача неизвестно. По неподтвержденным данным он отделался синяками и ссадинами, но это не точно.
В оценке действий молодых любителей лайков и экстрима интернет-пользователи были единодушны.
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Ну а остальном... Надеюсь, что эти представители племени дебилоидов вымрут, не оставив помёта. И без них генетического мусора хоть отбавляй