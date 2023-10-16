Скорая помощь вместе с пациентом перевернулась в Комсомольске-на Амуре

В Комсомольске-на Амуре автомобиль скорой помощи вместе с пациентом ехал врезался во внедорожник Тойота Лендкрузер. По данным госавтоинспекции, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной, а Лендкрузер не уступил дорогу. Пожилая женщина-пациент в итоге в больнице с травмами после аварии, а вместе с ней и фельдшер.

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В Комсомольске-на Амуре автомобиль скорой помощи вместе с пациентом ехал врезался во внедорожник Тойота Лендкрузер. По данным госавтоинспекции, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной, а Лендкрузер не уступил дорогу. Пожилая женщина-пациент в итоге в больнице с травмами после аварии, а вместе с ней и фельдшер. 2023-10-16T11:34:27+03:00 Пропустить