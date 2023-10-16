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Скорая помощь вместе с пациентом перевернулась в Комсомольске-на Амуре

Скорая помощь вместе с пациентом перевернулась в Комсомольске-на Амуре

Автор:
16 октября 2023 11:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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В Комсомольске-на Амуре автомобиль скорой помощи вместе с пациентом ехал врезался во внедорожник Тойота Лендкрузер. По данным госавтоинспекции, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной, а Лендкрузер не уступил дорогу. Пожилая женщина-пациент в итоге в больнице с травмами после аварии, а вместе с ней и фельдшер.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скорая помощь   
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6  комментариев
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11k
Сергей Попов Час назад
Просто это Комсомольск-на-Амуре. Там всегда при наличии широкой проезжей части и низком траффике никогда никого не пропускают. Люди там такие живут.

Во Владивостоке тебя с крайней правой полосы пропустят через все 6 рядов двухсторонней дороги (три попутных и три встречных) налево во двор. А в Комсе ни с прилегающей территории не выедешь, ни даже просто перестроиться в другой ряд просто так не дадут. Там все на дороге главные.
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2k
Алексей 22 минуты назад
Властелин дороги. Зеркальца бесполезный обвес.
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Негоже барину смердов пропускать. Пусть дохнут, главное чтобы барина не тревожили.
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17k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Чет прадос в край окуел, да и водятел скорой тоже, ну ты видишь, что не пропускают, ну какого лешего ты летишь по прямой?
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