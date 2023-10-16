Скорая помощь вместе с пациентом перевернулась в Комсомольске-на Амуре

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В Комсомольске-на Амуре автомобиль скорой помощи вместе с пациентом ехал врезался во внедорожник Тойота Лендкрузер. По данным госавтоинспекции, скорая ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной, а Лендкрузер не уступил дорогу. Пожилая женщина-пациент в итоге в больнице с травмами после аварии, а вместе с ней и фельдшер.
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Во Владивостоке тебя с крайней правой полосы пропустят через все 6 рядов двухсторонней дороги (три попутных и три встречных) налево во двор. А в Комсе ни с прилегающей территории не выедешь, ни даже просто перестроиться в другой ряд просто так не дадут. Там все на дороге главные.