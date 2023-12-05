Однажды в Мексике

Мотоциклист решил объехать стоящий в пробке транспорт, но не справился с управлением и упал прямо перед автобусом, в его "мёртвой зоне". Водитель автобуса, не подозревая ни о чём поехал дальше, как только возникла такая возможность. Сообщается, что мотоциклист выжил.

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