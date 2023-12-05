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Однажды в Мексике

Однажды в Мексике

Автор:
05 декабря 2023 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машин   мотоцикл   
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Мотоциклист решил объехать стоящий в пробке транспорт, но не справился с управлением и упал прямо перед автобусом, в его "мёртвой зоне". Водитель автобуса, не подозревая ни о чём поехал дальше, как только возникла такая возможность. Сообщается, что мотоциклист выжил.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машин   мотоцикл   
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2  комментария
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58k
dima423 54 минуты назад
пистец... ну мотоциклист конечно еплан тот еще)) естественный отбор в чистом виде
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34k
Fat Lynx Минуту назад
Это был самый тупой мотоциклист на этом свете... теперь на том.
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