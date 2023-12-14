Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за автопилота

803
1
После расследования более десятка аварий с участием электрокаров Tesla американский регулятор NHTSA пришёл к выводу о несовершенстве бортовой системы полуавтономного управления и потребовал исправить все автомобили Tesla, выпущенные с 2012 года. Компания с претензиями не согласна, но отзыв всё же объявила. Починить придётся 2 031 220 автомобилей.
Американская администрация безопасности дорожного движения озабочена не работой автопилота Tesla в целом, а лишь некоторыми его функциями. Регулятор пришёл к выводу, что бортовая электроника электрокаров недостаточно убедительно предупреждает водителей о необходимости следить за дорожной ситуацией даже во время движения в автоматическом режиме.
По мнению NHTSA, неправильное использование системы сильно повышает риск аварии. Очевидно, ведомство имеет в виду неоднократно засветившиеся в сети ситуации, когда водители Tesla включали автопилот и перебирались на заднее сиденье, читали книгу или засыпали за рулём.
Tesla выпустит обновление программного обеспечения, которое будет доступно «по воздуху» — для его установки не придётся посещать сервисную станцию. Обещано, что оно улучшит функцию оповещения водителей, но в подробности компания не вдаётся. Предназначен патч для всех электрокаров с системой полуавтономного управления, выпущенных в период с 5 октября 2012 года до 7 декабря 2023-го. На машины, которые Tesla собирала после 7 декабря, этот софт ставят с завода.
NHTSA заявила, что расследование не будет закрыто после выпуска программной «заплатки». Ведомство обещает проконтролировать её эффективность.
Тем временем в Германии составили рейтинг самых надёжных автомобилей и хуже всех оказалась Tesla (Model 3).
×
×
По мнению NHTSA, неправильное использование системы сильно повышает риск аварии. Очевидно, ведомство имеет в виду неоднократно засветившиеся в сети ситуации, когда водители Tesla включали автопилот и перебирались на заднее сиденье, читали книгу или засыпали за рулём.
Tesla выпустит обновление программного обеспечения, которое будет доступно «по воздуху» — для его установки не придётся посещать сервисную станцию. Обещано, что оно улучшит функцию оповещения водителей, но в подробности компания не вдаётся. Предназначен патч для всех электрокаров с системой полуавтономного управления, выпущенных в период с 5 октября 2012 года до 7 декабря 2023-го. На машины, которые Tesla собирала после 7 декабря, этот софт ставят с завода.
NHTSA заявила, что расследование не будет закрыто после выпуска программной «заплатки». Ведомство обещает проконтролировать её эффективность.
Тем временем в Германии составили рейтинг самых надёжных автомобилей и хуже всех оказалась Tesla (Model 3).
Источник:
Ссылки по теме:
- АвтоВАЗ приступил к выпуску двигателей объёмом 1.8 под названием Evo
- Porsche показал салон нового электрического Macan
- В Литве разработали спорткар в виде комплекта для самостоятельной сборки
- Lamborghini Urus превратили в 6-колёсного монстра
- Знакомый автомобиль всем любителям игры NFS - Lamborghini Diablo SV пустят с молотка
Новости партнёров
реклама