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Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за автопилота

Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за автопилота

Автор:
14 декабря 2023 15:25
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автопилот   брак   машина   отзыв   электрокар   
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После расследования более десятка аварий с участием электрокаров Tesla американский регулятор NHTSA пришёл к выводу о несовершенстве бортовой системы полуавтономного управления и потребовал исправить все автомобили Tesla, выпущенные с 2012 года. Компания с претензиями не согласна, но отзыв всё же объявила. Починить придётся 2 031 220 автомобилей.

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Метки: Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автопилот   брак   машина   отзыв   электрокар   
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