Tesla отзывает более 2 миллионов автомобилей из-за автопилота

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Американская администрация безопасности дорожного движения озабочена не работой автопилота Tesla в целом, а лишь некоторыми его функциями. Регулятор пришёл к выводу, что бортовая электроника электрокаров недостаточно убедительно предупреждает водителей о необходимости следить за дорожной ситуацией даже во время движения в автоматическом режиме.По мнению NHTSA, неправильное использование системы сильно повышает риск аварии. Очевидно, ведомство имеет в виду неоднократно засветившиеся в сети ситуации, когда водители Tesla включали автопилот и перебирались на заднее сиденье, читали книгу или засыпали за рулём.Tesla выпустит обновление программного обеспечения, которое будет доступно «по воздуху» — для его установки не придётся посещать сервисную станцию. Обещано, что оно улучшит функцию оповещения водителей, но в подробности компания не вдаётся. Предназначен патч для всех электрокаров с системой полуавтономного управления, выпущенных в период с 5 октября 2012 года до 7 декабря 2023-го. На машины, которые Tesla собирала после 7 декабря, этот софт ставят с завода.NHTSA заявила, что расследование не будет закрыто после выпуска программной «заплатки». Ведомство обещает проконтролировать её эффективность.Тем временем в Германии составили рейтинг самых надёжных автомобилей и хуже всех оказалась Tesla (Model 3).