Перебегала дорогу и попала под машину

Днём 1 декабря на набережной Варкауса в Петрозаводске 52-летняя женщина за рулём автомобиля Форд Куга сбила 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе перекрестка с улицей Мурманская. Ребёнок самостоятельно встал, но через пару шагов упал на заснеженную обочину. Через 8 минут на место происшествия приехала бригада скорой реанимационной помощи. Девочку госпитализировали в ДРБ.

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