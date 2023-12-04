Перебегала дорогу и попала под машину

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Днём 1 декабря на набережной Варкауса в Петрозаводске 52-летняя женщина за рулём автомобиля Форд Куга сбила 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе перекрестка с улицей Мурманская. Ребёнок самостоятельно встал, но через пару шагов упал на заснеженную обочину. Через 8 минут на место происшествия приехала бригада скорой реанимационной помощи. Девочку госпитализировали в ДРБ.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход
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Водителям надо помнить одну простую вещь: при столкновении пешеход тебя не убьёт, а ты его УБЬЁШЬ. Пешеход, убеждаясь (не убеждаясь) в своей безопасности, заботится (не заботится) лишь о СВОЕЙ жизни, а водитель должен думать о жизни ЧУЖОЙ, а это гораздо ответственнее. Непонимание этой разницы всякий раз вызывает горячие споры в подобных ситуациях.