Без ДТП. Детишки угнали автомобиль, покатались и бросили

В дежурную часть УМВД России по Абакану обратилась местная жительница, которая сообщила, что в ночь на 27 ноября был угнан её автомобиль LADA Priora. Подробности рассказала пресс-служба МВД Хакасии. Оперативниками уголовного розыска транспортное средство было обнаружено на берегу реки Абакан. Машина оказалась без механических повреждений, за исключением сломанного замка зажигания. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и автоугонщиков. Ими оказались двое друзей 16 и 14 лет. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Несмотря на юный возраст, парням придётся понести наказание, ведь ответственность по данной статье наступает с 14 лет.

2023-12-01T09:25:27+03:00