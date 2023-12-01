Без ДТП. Детишки угнали автомобиль, покатались и бросили

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В Абакане двое друзей 16 и 14 лет обратили внимание на автомобиль без госномеров, несколько дней стоящий на одном месте. Следов того, что им кто-то пользуется, также не наблюдалось. Кроме этого дверь отечественного авто оказалась незапертой. Ночью злоумышленники беспрепятственно проникли в транспортное средство, завели двигатель и уехали с места стоянки "Лады". Накатавшись, они бросили машину на окраине города, где её впоследствии и обнаружили оперативники.
В дежурную часть УМВД России по Абакану обратилась местная жительница, которая сообщила, что в ночь на 27 ноября был угнан её автомобиль LADA Priora. Подробности рассказала пресс-служба МВД Хакасии.
Оперативниками уголовного розыска транспортное средство было обнаружено на берегу реки Абакан. Машина оказалась без механических повреждений, за исключением сломанного замка зажигания.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и автоугонщиков. Ими оказались двое друзей 16 и 14 лет.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Несмотря на юный возраст, парням придётся понести наказание, ведь ответственность по данной статье наступает с 14 лет.
Оперативниками уголовного розыска транспортное средство было обнаружено на берегу реки Абакан. Машина оказалась без механических повреждений, за исключением сломанного замка зажигания.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и автоугонщиков. Ими оказались двое друзей 16 и 14 лет.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Несмотря на юный возраст, парням придётся понести наказание, ведь ответственность по данной статье наступает с 14 лет.
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Метки: Видео аварии авто авто аварии автомир автомобили без ДТП машина угон
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