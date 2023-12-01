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Без ДТП. Детишки угнали автомобиль, покатались и бросили

Без ДТП. Детишки угнали автомобиль, покатались и бросили

Автор:
01 декабря 2023 09:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   угон   
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В Абакане двое друзей 16 и 14 лет обратили внимание на автомобиль без госномеров, несколько дней стоящий на одном месте. Следов того, что им кто-то пользуется, также не наблюдалось. Кроме этого дверь отечественного авто оказалась незапертой. Ночью злоумышленники беспрепятственно проникли в транспортное средство, завели двигатель и уехали с места стоянки "Лады". Накатавшись, они бросили машину на окраине города, где её впоследствии и обнаружили оперативники.

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Метки: Видео   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   машина   угон   
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vasilykopkov 45 минут назад
Присутствует некоторая недосказанность. А дальше что?
Это же уголовка...
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