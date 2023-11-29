Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"

Сначала оценили состояние машины - оно, честно говоря, было не очень: ржавчина, дыры, скрипы-стуки. Автоблогер Жекич Дубровский пообещал привести "ласточку" в порядок, при этом обойдясь без ненужного тюнинга типа "пневмоподвески, неона под бортом, сабвуфера в багажнике и прочего колхоза из "Тачки на прокачку"".

"Ока" отреставрирована. Машина получилась как новенькая. Конечно, пришлось повозиться. От прежней легковушки, как сообщают СМИ, "остались лишь кузов, крыша и самое главное — душа". Автоблогеры нашли для "Оки" "донора" (почти без пробега), взяли от неё недостающее и полностью переделали любимую машину Макарова и снаружи, и внутри.