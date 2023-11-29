Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"

Несмотря на полученную от администрации города новую "Ниву", пенсионер не захотел расставаться со своим стареньким автомобилем. Говорит, что давно прикипел к "Оке" сердцем. Кстати, если не она, возможно, воришка, стащивший у школьника смартфон, смог бы сбежать.
Некоторое время назад на всю страну прогремело имя Михаила Макарова из подмосковного Щелкова. Пенсионер, который ремонтировал во дворе свою "Оку", услышал крики о помощи и, заметив убегающего мужчину, бросился за ним. Подсечкой Макаров уложил воришку на землю. Только потом выяснилось, что тот украл у мальчика телефон.
Пожилой мужчина удерживал злоумышленника до приезда полиции и сдал его на руки правоохранителям. О смелом поступке "супердеда" - как стали называть Макарова в соцсетях - тогда узнали по всей стране. Пенсионер получил много слов благодарности и ценные подарки: автомобиль "Ниву" и большой телевизор.
А автоблогеры решили сделать Макарову свой подарок - парни отремонтировали его старенькую "Оку".
Сначала оценили состояние машины - оно, честно говоря, было не очень: ржавчина, дыры, скрипы-стуки. Автоблогер Жекич Дубровский пообещал привести "ласточку" в порядок, при этом обойдясь без ненужного тюнинга типа "пневмоподвески, неона под бортом, сабвуфера в багажнике и прочего колхоза из "Тачки на прокачку"".
"Ока" отреставрирована. Машина получилась как новенькая. Конечно, пришлось повозиться. От прежней легковушки, как сообщают СМИ, "остались лишь кузов, крыша и самое главное — душа". Автоблогеры нашли для "Оки" "донора" (почти без пробега), взяли от неё недостающее и полностью переделали любимую машину Макарова и снаружи, и внутри.
Источник:
Судя по видео, подарок удался на все 100%. Как говорит пенсионер, Niva Legend, которую подарила администрация города — машина отличная, но он её воспринимает как служебный транспорт, а "Оку любит всем сердцем.
Источник:
- 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов
- Бронированный КАМАЗ-Торнадо завалили на бок после неудачного дрифта
- "Встретились как-то два барана на узкой дороге"
- Вышел посмотреть на повреждённую машину и погиб
- Неравнодушные люди спасли таксиста из горящего автомобиля
Жду обзора, как они это всё делали. Заварка, тесты, покраска, стайлинг. Если руками и без перегибов по ценам - честь и хвала. Уже одно то, что они наклейку своего канала на Оку не поместили, говорит о многом.
Но, Билли, нужны пруфы! Я не хочу подписываться на блогера - мне нужна сцылка на канал команды) Блогер делает обзоры, мастер делает дело и контент.