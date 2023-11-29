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Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"

Супердеду, остановившему вора в Подмосковье, бесплатно отремонтировали его старую "Оку"

Автор:
29 ноября 2023 17:35
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Михаил Макаров   автоблогеры   ока   отремонтировали машину   ремонт машины   супердед   щелково   
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Несмотря на полученную от администрации города новую "Ниву", пенсионер не захотел расставаться со своим стареньким автомобилем. Говорит, что давно прикипел к "Оке" сердцем. Кстати, если не она, возможно, воришка, стащивший у школьника смартфон, смог бы сбежать.

Некоторое время назад на всю страну прогремело имя Михаила Макарова из подмосковного Щелкова. Пенсионер, который ремонтировал во дворе свою "Оку", услышал крики о помощи и, заметив убегающего мужчину, бросился за ним. Подсечкой Макаров уложил воришку на землю. Только потом выяснилось, что тот украл у мальчика телефон.


Пожилой мужчина удерживал злоумышленника до приезда полиции и сдал его на руки правоохранителям. О смелом поступке "супердеда" - как стали называть Макарова в соцсетях - тогда узнали по всей стране. Пенсионер получил много слов благодарности и ценные подарки: автомобиль "Ниву" и большой телевизор.


А автоблогеры решили сделать Макарову свой подарок - парни отремонтировали его старенькую "Оку".




Сначала оценили состояние машины - оно, честно говоря, было не очень: ржавчина, дыры, скрипы-стуки. Автоблогер Жекич Дубровский пообещал привести "ласточку" в порядок, при этом обойдясь без ненужного тюнинга типа "пневмоподвески, неона под бортом, сабвуфера в багажнике и прочего колхоза из "Тачки на прокачку"".


"Ока" отреставрирована. Машина получилась как новенькая. Конечно, пришлось повозиться. От прежней легковушки, как сообщают СМИ, "остались лишь кузов, крыша и самое главное — душа". Автоблогеры нашли для "Оки" "донора" (почти без пробега), взяли от неё недостающее и полностью переделали любимую машину Макарова и снаружи, и внутри.



Судя по видео, подарок удался на все 100%. Как говорит пенсионер, Niva Legend, которую подарила администрация города — машина отличная, но он её воспринимает как служебный транспорт, а "Оку любит всем сердцем.

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Метки: Видео   Михаил Макаров   автоблогеры   ока   отремонтировали машину   ремонт машины   супердед   щелково   
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5k
Горожанин 57 минут назад
Молодцы какие!
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92k
sapér Vodička 24 минуты назад
Это хорошая новость !
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197
Йож ДонеццкиЙ 40 минут назад
Ну понятное дело что для пенсионера Ока Нужней. В отличии от Нивы Экономичнее. Если не подводит память то у Ока 2 цилиндра
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14k
Александр 48 минут назад
"Двигатель новый", "электрика новая", "подвес новый"... Не, ребятам огромные респект, если они это сделали бесплатно для человека. Но это им и хорошая реклама.
Жду обзора, как они это всё делали. Заварка, тесты, покраска, стайлинг. Если руками и без перегибов по ценам - честь и хвала. Уже одно то, что они наклейку своего канала на Оку не поместили, говорит о многом.
Но, Билли, нужны пруфы! Я не хочу подписываться на блогера - мне нужна сцылка на канал команды) Блогер делает обзоры, мастер делает дело и контент.
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13k
кот базилий 49 минут назад
Покажите деда с Нивой. Где???
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67
Дмитрий К 52 минуты назад
Это 100% класс. Но ведь это ради хапа и это видно. Но хотя бы пускай так, главное что герою приятно
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6k
sumrаknn 2 часа назад
бесплатно отремонтировали его старую "Оку"? бесплатно это когда за спасибо. а эти блохеры никому за так и рубля не дадут, а вот за шикарную рекламу , за то как все напишут про них - это да. Вложений на полтос, а реклама на миллионы. Не, все молодцы, и дед, и блохеры, только вот про щедрость и бесплатность не надо ля-ля.
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